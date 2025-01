Liga MX: Os movimentos mais marcantes rumo ao Clausura 2025

Relatamos as contratações e saídas mais importantes para o próximo torneio.

Ele Mercado de Inverno do Liga MX Foi muito emocionante para os fãs graças ao contratações sim Partidas que foram especificados na segunda janela do transferências da temporada 2024-25.

A seguir, compartilhamos com vocês alguns dos movimentos mais marcantes do início do Fechando 2025.

Alex Padilha Ele se tornou o novo goleiro Pumas. Enfrentando o Fechando 2025a equipe da Universidade Nacional Autônoma do México anunciou oficialmente que o goleiro, do Clube Atléticoserá um dos reforços para o próximo torneio.

Uma das prioridades Pumas Neste mercado de inverno foi procurar um goleiro, depois que a diretoria do Auriazul considerou que as etapas de Julio González e Gil Alcalá haviam chegado ao fim, após sua participação no Apertura 2024.

Alex Padilla foi emprestado do Athletic Club ao Pumas. @PumasMX

Nelson Deossa

Chega um dos jogadores mais desejados do mercado de transferências Listrado para ele Fechando 2025. O meio-campista Nelson Deossa Ele chamou a atenção por suas performances com Pachuca e agora ele vai tentar ajudar Monterrei para atingir os objectivos em Liga MX e Mundial de Clubes.

Devido à sua necessidade de objetivos, Chivas apostar em Alan Pulidoque retorna ao clube rojiblanco após cinco anos na MLS. O mexicano de 33 anos foi fundamental no último título do Chivas no Liga MXmas os fãs do Sacred Flock podem não estar completamente entusiasmados com o retorno de Pulidoque na temporada 2024 da MLS marcou apenas sete gols em 31 jogos disputados.

Na falta de oficialização, o meio-campista da Seleção Mexicana protagonizou uma das jogadas mais surpreendentes da janela de inverno após a diretoria do Cruz Azul ofereceu-o a Chivasequipe que não hesitou em contratar Luis, considerado um dos melhores meio-campistas do Liga MX. Com a chegada de Romão al Rebaño, o time de Guadalajara parece ser um candidato aos primeiros lugares da classificação.

Também aguardando anúncio, é uma das operações mais importantes dos últimos anos. Cruz Azul teria desembolsado mais de 10 milhões de dólares pelos serviços de Jesus Orozcoque tem se destacado como zagueiro e há poucos meses esteve perto de emigrar para o futebol europeu. O passatempo de Cruz Azul espere isso Chiquete ser fundamental no esquema de Martín Anselmi.

O ‘Zorro’ retorna ao Liga MX depois de quase 13 anos no futebol estrangeiro. O natural de Rosarito, Baja California, passou nove temporadas no futebol europeu e conseguiu posicionar-se como referência do Porto, situação que lhe permitiu assinar com o Atlético de Madrid em 2019. Depois de três temporadas nos Colchoneros, Herrera assinou com ele Houston da MLS e agora, aos 34 anos, o meio-campista terá pela frente um novo desafio com os Red Devils.

O atacante brasileiro é para muitos torcedores um dos contratações o mais destacado dos Fechando 2025. O atacante carioca chega Pachuca como um empréstimo do Fluminense do Brasil e espera-se que o atacante se adapte rapidamente ao Liga MX para que chegue em sua melhor forma ao Mundial de Clubes.

Depois de boas temporadas com Atlético de São Luíso lado mexicano foi assinado por Listradoque há algumas semanas disputava o título do Apertura 2024 contra o América. Aos 30 anos, Chávezformado na pedreira Tigres, espera mostrar sua melhor versão no Monterrei isso lhe permite conquistar uma vaga na Seleção Nacional de Javier Aguirre.

Num dos movimentos mais interessantes que o mercado de inverno deixou no Liga MX. César Huerta saiu de Pumasequipa que representou nos últimos dois anos e meio, com números de 20 gols e 15 assistências nos 87 jogos que disputou como elemento do plantel da UNAM, nos quais acabou por se tornar a figura da instituição.

Agora o ‘Chino’ vai tentar a sorte na Europa com o Andrelecht.

César Huerta partiu para a Europa para fechar a contratação pelo Anderlecht, na Bélgica. ESPN

É mais uma das exportações que saiu do mercado de inverno. O time juvenil Monterreide 19 anos, deixou o posto de Listrado juntar-se a ele Dundee da Escócia por empréstimo por um ano. César Garcia Ele estreou na Turma em outubro de 2023 e fez apenas 12 partidas pelo elenco estelar, nas quais marcou um gol.

A seleção juvenil Monterrei estará, pelo menos, um ano nas fileiras de Dundee da Escócia, equipe que compete na Premiership escocesa.

Depois de quatro anos e meio no Chivas, Antonio Briseno deixou as fileiras de Guadalajara assinar com ele Tolucaque estreará Antonio Mohamed como treinador. O ‘Pollo’ não conseguiu ser titular no Rebanho e sai com 123 jogos como rojiblanco, nos quais marcou cinco gols e deu quatro assistências.

Depois de um ano na MLS onde jogou pelo Minnesota United FC Miguel Tapias retorna ao Liga MX pelas portas de Chivas. O zagueiro já havia passado pela categoria mais alta do futebol mexicano entre 2018 e 2023 com Pachucatime do qual foi campeão antes de emigrar para os Estados Unidos.

agora em Chivas, Miguel Tapias chega aos 27 anos com a missão de compensar a saída de Antonio Briseño, bem como a provável perda de Jesus Orozco Chiquete.

Diego González

O caso de Diego González É curioso no futebol mexicano. O paraguaio de 21 anos passou um ano, em 2022, nas fileiras do Celaya, time da Liga de Expansão, de onde deu o salto para o Lácio da Itália, dono de sua carta e que a emprestou ao Atlas por esta Fechando 2025.

Durante os dois anos que Diego González estava no Lácioo atacante paraguaio marcou 20 gols e seis assistências em 33 jogos, mas os fez nas categorias de base da seleção italiana, já que não estreou no time titular, só pulou para o banco de reservas 12 vezes.