Liga MX: Previsões para o Clausura 2025

Apresentamos as nossas previsões para a próxima campanha da Liga MX, baseadas em cenários muito reais.

MÉXICO — O Apertura 2024 acaba de terminar e o Fechando 2025. Há muitas histórias para acompanhar no próximo campeonato e ainda mais questões para resolver. As principais dúvidas são até que ponto o AméricaO que acontecerá com Cruz Azul e se o Chivas Eles terão um projeto melhor devido às mudanças no comando.

Abaixo apresentamos as previsões para a próxima campanha, que são cenários que parecem muito reais e poderiam facilmente ser cumpridos.

Clausura 2025 trará rostos conhecidos para a Liga MX, mas com o mesmo objetivo: destronar o América ESPN

Chivas e Chicharito separam caminhos após Clausura 2025

‘Chicharito’ Hernández comemora um ano desde seu retorno ao Chivas em janeiro, mas as expectativas têm estado longe do esperado após uma passagem de 14 anos na Europa e nos Estados Unidos.

Seu primeiro torneio foi condicionado pela recuperação do joelho após a ruptura ligamentar que sofreu. Ele jogou apenas 223 minutos e marcou seu único gol contra o Puebla. Pelo Apertura 2024 não marcou e disputou apenas 306 minutos em seis jogos, devido a uma série de lesões musculares.

Agora para este novo Clausura 2025 as coisas não começaram bem. Com o histórico recente onde as lesões são cada vez mais recorrentes, este Clausura 2025 não parece dos melhores e talvez ele não seja a opção número um no ataque de García Junyent, por isso deixaria a equipe no final da campanha. (Enrique Ortega)

América chega a nova final

A equipe de André Jardine foi reinventado e renovado ao longo do último ano e meio. O esquema e estilo de jogo que ele teve América Parecia ter sido lido e cancelado por todos, mas o brasileiro não teve escrúpulos em mexer no seu esquema e sua mão não tremeu para acrescentar ou retirar números do elenco. Ele também sabe administrar um vestiário que parecia exausto e chateado com algumas decisões do timoneiro que afetaram ambas as partes.

Com tudo isso, o estrategista poderia almejar uma nova final e sonhar com um tetracampeonato, o que só aumentaria sua lenda dentro do clube. Jardim Ele buscará reforçar seu elenco para cumprir esta missão. (Ricardo Carino)

Elías Montiel vai para a Europa

O jovem meio-campista deu o que falar durante o Copa Intercontinental e recebeu os aplausos dos torcedores no Catar ao vencer o Bola de Bronze no Catar. O time juvenil Pachuca É um dos mais avançados do clube na formação e com apenas 19 anos já demonstra frieza ao jogar e calma ao passar a bola.

O jovem tem chamado a atenção pela sua capacidade de atuar como segundo defesa, mas também como jogador interior, pelo que a sua versatilidade faz dele um jogador muito mais desejado pelas seleções europeias. (Ricardo Carinho)

Anselmi deixará o Cruz Azul após não conseguir chegar ao décimo

O estágio de Martin Anselmi em Cruz Azul chegará ao final do Clausura 2025, após falhar pela terceira vez consecutiva na intenção de levar La Maquina ao décimo campeonato. Embora o treinador argentino tenha renovado o contrato com os produtores de cimento até 2027, o diretor técnico decidirá seguir outro caminho para assumir um novo desafio no verão.

Martin Anselmi liderará o Clausura 2025 com o peso das duas eliminações contra Américaa final do Clausura 2024, bem como a semifinal do Apertura 2024. Este último terminou em caos nos corredores do Estádio Ciudad de los Deportes, com início de uma briga em que membros da comissão técnica, também como gestores, estiveram envolvidos, situação que não deixou a gestão chefiada por Iván Alonso, que já havia se envolvido em um caso semelhante contra Tijuana, em boa posição. (Javier Rosas)

Larcamón retorna ao Necaxa para a fase final

A última vez Necaxá classificada para a fase final, aconteceu no Clausura 2024, com Eduardo Fentanes na direção técnica, instância à qual o Rayos retornará com a ajuda de Nicolás Larcamónque subiu ao banco de reservas da equipe de Aguascalientes diante do Fechando 2025.

Nicolás Larcamónentre suas experiências com Puebla e León, conta com seis torneios dirigidos no Liga MX e destaca que em todas elas levou suas equipes à fase final, algo que repetirá em seu primeiro semestre no banco do Necaxá. (Javier Rosas)

Rayados fica aquém no Clausura 2025

Em Monterrei Eles garantem que a prioridade é Liga MXmas sua diretoria já está em busca de dois reforços para ajudá-los a lutar no Copa do Mundo de Clubes 2025.

A equipe que ele lidera Martin Demichelis Chegou à final do Apertura 2024, embora tenha sofrido com a falta de jogadores de bom nível no banco. Monterreivem em busca de destaque internacional há algum tempo e conta com jogadores com experiência em competições deste tipo, portanto espera-se um bom desempenho contra equipes como River Plate, Inter de Milão e Urawa Red Diamonds.

No torneio local será difícil chegar novamente à final, já que tanto o técnico quanto sua equipe estarão de olho no torneio que será disputado nos Estados Unidos. (Omar Flores Aldana)

Juan Carlos Osorio consolida o projeto Xolos

Juan Carlos Osório tive um bom primeiro semestre com o Xolos de Tijuana. O técnico colombiano colocou nas cordas o melhor time da fase regular, o Cruz Azul, e durante 17 dias eles permaneceram em condições de se classificar para o campeonato.

Osório Ele professa que precisa de jogadores que tenham bom físico, ordem tácita e disciplina, e também prometeu mais trabalho para o próximo semestre, condições que a diretoria do Xolos tenta cumprir. No Apertura 2024 conseguiu chegar às quartas de final, após 10 torneios sem fazê-lo, gol que espera que se repita no Clausura 2025. (Omar Flores Aldana)

‘Chino’ Huerta vai para a Europa

César Huerta chegou a um acordo com Pumas prorrogar o vínculo por um ano, mas com o objetivo de ir para a Europa, já que o sonho é jogar no Velho Continente e disputar as melhores competições do mundo.

Nesse sentido, ‘Chino’ alcançará o seu objetivo depois de mais seis meses em Pedregal, já que a sua dedicação é clara e isso o levará a ser considerado pelo Javier Aguirre na Seleção Nacional, o que lhe dará maior perfil e experiência para ir para um clube europeu no verão, já que alguns o acompanham há muito tempo. (Fernando Vila)

Cruz Azul trará mais gente que Pumas para CU

La Maquina está em busca de uma nova casa e está em negociações com o Pumas para jogar no Estádio Olímpico Universitário. Caso a situação se confirme, é muito provável que os torcedores que inundaram o Estádio Ciudad de los Deportes no torneio que acabou de terminar façam o mesmo na Ciudad Universitaria.

Além disso, impulsionados pelo bom trabalho de Martín Anselmi, sem dúvida darão bons ingressos no CU, que também seriam melhores do que os que o Pumas apresentaria, já que os torcedores felinos nem sempre apoiam seu time na fase regular devido a vários situações. (Fernando Vila)

‘Turco’ chega pelo menos às semifinais em seu primeiro torneio

António Mohamed Ele chegou como o novo estrategista do Toluca e é um timoneiro comprovado no Liga MX. Na sua apresentação foi claro e disse que a sua experiência no futebol nacional é fundamental para terminar apoiando uma das melhores equipas de todo o campeonato, pelo que sem dúvida tem tudo para ter sucesso.

Ele ‘Turco’ Vai conseguir com os Diabos o que Renato Paiva não conseguiu, que é transcender os campeonatos, pois sabe jogá-los e vencê-los, por isso embora possa, por vezes, não ter um futebol atractivo, será eficaz e pelo menos chegar às semifinais. (Fernando Vila)

Atlético de San Luis pelo menos iguala o que foi feito no Apertura 2024

O Potosinos chegará a este Clausura 2025 como um dos quatro melhores times do futebol mexicano. Atlético de São Luís tem grandes oportunidades de superar o que foi conquistado no Apertura 2024 porque Torrente de domingo Você já conhece o meio ambiente Liga MX e as instâncias finais.

Outro fator a favor da equipe de Las Tunas será a experiência com que os jovens chegarão a este torneio. No Apertura 2024, o Atlético de São Luís teve entre suas fileiras Ronaldo Nájera, que foi o jovem com mais minutos jogados no Liga MX. Além disso, 80% da base do time completará três temporadas jogando junto. (Karen Peña)

Paulinho se repetirá como campeão de pontuação

O avançado português não teve competição no último torneio na tabela de pontuação individual. Apenas na primeira temporada no México chegou a 13 gols e foi o jogador com mais gols, o que lhe valeu o título de artilheiro.

Para fechar 2025 e impulsionado por António Mohamed Como treinador no banco, parece que não tem concorrência e que repetirá o título de artilheiro, já que atacantes de outras equipes parecem não atingir suas qualidades diante do gol rival. (Fernando Vila)