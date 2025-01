Liv Morgan para MARCA: “John Cena tem sido minha grande inspiração na minha jornada na WWE”

TO novo ano de 2025 promete ser histórico para a WWE e para todos os fãs deste desporto de entretenimento. Com um acordo multimilionário com a Netflix e o regresso da empresa ao nosso país com o SmackDown (pela primeira vez na história) no dia 14 de março em Barcelona, ​​quem melhor que a campeã mundial da WWE, Liv Morgan, para partilhar em exclusivo com MARCA todas as expectativas e sua vontade de conhecê-los, que ficam guardados no vestiário da WWE.

Como você supera os momentos difíceis da sua carreira?

Eu apenas aceito as coisas como elas vêm. Tento seguir o fluxo e acreditar que tudo acontece por um motivo. Acredito que tudo tem seu tempo, e o que é destinado a você chegará no momento certo. Então, quando passo por esses obstáculos, tendo a manter minha fé nisso. Isso me faz pensar: como algo pode ser tão ruim se é para o meu próprio bem? É um pouco delirante, mas me ajuda a seguir em frente.

Liv Morgan tem limites?

Não há limites para o que Liv Morgan pode fazer. Eles têm potencial e oportunidades infinitas… Estou muito, muito animado, e todos deveriam estar animados em me ver.

Ela gosta de ser comparada a Shawn e Diesel?

Acho que é um elogio, muito obrigado! Sim, Raquel e eu conversamos sobre isso. Vemos algumas comparações, algumas são intencionais e outras são mera coincidência. Mas nós gostamos disso. E mesmo que essas comparações sejam com figuras icônicas, poderosas e surpreendentes, nenhuma delas é Raquel Rodríguez ou Liv Morgan.

Qual é a chave para tornar a sua rivalidade com Rhea Ripley uma das melhores deste ano na WWE?

Acho que o mais notável é o quão pessoal isso se tornou. Eu machuquei Rhea e ela me machucou. Tudo isso faz parte do meu plano mestre: a turnê de vingança de Liv Morgan. Isso incluiu derrotar Dominik, The Judgment Day e, claro, meu Campeonato Mundial Feminino. Sou a maior campeã mundial feminina de todos os tempos. Ontem foi meu 200º dia como campeão e hoje são 201! Além disso, acho que os elementos do meu relacionamento com Dominik e o relacionamento anterior de Rhea com ele (se é que eles realmente tiveram um) tornam tudo diferente, intrigante e revigorante para o público da WWE.

Por que a WWE e a Netflix mudarão o jogo?

Estou muito animado. A Netflix é a maior plataforma de streaming do mundo e o WWE Monday Night Raw é o programa de TV semanal mais antigo da história. O fato de essas duas entidades icônicas se unirem e darem aos fãs a chance de assistir ao Monday Night Raw em um só lugar é incrível e revolucionário. É um grande negócio.

O que você acha do primeiro Raw na Netflix? Será como a WrestleMania?

Dentro da WWE, estamos muito entusiasmados. Sabemos que este não será o típico Monday Night Raw. Esta é a estreia do Monday Night Raw na Netflix, e será um programa amplificado. Contará com algumas das estrelas mais icônicas, como Roman Reigns, John Cena, que iniciará sua turnê de despedida; Cody Rhodes, eu, Bianca Belair e, claro, ‘Papito’ Dom – não se esqueça dele. Todos os seus favoritos.

O que John Cena significou para sua carreira?

Já falei bastante sobre isso. Crescendo assistindo WWE, John Cena foi um dos meus favoritos e meus heróis. Seu bordão “Never Give Up” realmente ressoou em mim quando eu era criança. Significou muito para mim e, ao longo da minha jornada para me tornar uma Superstar da WWE, a ideia de não desistir foi algo em que pensei constantemente. John Cena tem sido uma grande inspiração para mim na minha jornada na WWE.

Como você se sente ao retornar à Espanha em março, depois de seis anos?

Estou muito animado. Como você disse, seis anos é muito tempo, e acho que os fãs estão prontos, estamos prontos, e mal podemos esperar para absorver toda essa energia. Será uma atmosfera eletrizante, e tenho certeza que eles já têm seus cantos prontos, esperando por nós – alguns dos melhores cantos! Estamos realmente ansiosos por isso. A última vez que estive na Espanha, em 2018, não tive tempo de visitar nada porque íamos de um show para outro, mas lembro que os fãs foram incríveis, e mal posso esperar para vivenciar isso de novo.