Para a margarida Javier Aguirre Tem cada vez menos pétalas restantes. O Seleção Mexicana não terá Luis Romo, Jesús Orozco Chiquete sim Jesus Ângulopara sua turnê Ámérica do Sulna partida contra o Inter Porto Alegre de Brasil sim Rio da Prata de Argentina.

O já descafeinado Seleção Mexicana, Agora há a perda dos jogadores mais experientes, como Luis Romo, Chiquete Orozco e Jesús Ángulo, que serão substituídos por Roberto Meraz sim Gustavo Sanches.

A diretoria do Cruz Azul e do Chivas justificou a ausência de Luis Romão sim Jesus Orozco Chiquete com a recente transferência de cada um, para seus novos times. Romo está em fase final de integração ao time de Guadalajara e Chiquete está nas mesmas condições.

Luis Romo com a Seleção Mexicana Álvaro Ávila/Jam Media/Getty Images

No caso de Ângulo de Jesus O motivo de sua ausência na turnê sul-americana ainda não foi divulgado.

Javier Aguirre havia perguntado aos diretores do Seleção Mexicana jogos na América do Sul, para testar seus jogadores em outros ambientes. O Vasco queria ver seu time enfrentando adversidades e em ambientes adversos. Os responsáveis ​​pela Federação Mexicana de Futebol organizaram as partidas contra clubes de ensino médio, como Inter Porto Alegre e River Platemas o plano falhou na hora de chegar aos clubes.

Cada clube solicitou a convocação de no máximo dois jogadores, pois estes jogadores não estarão disponíveis para a segunda jornada do Fechando 2025e isso complicou as aspirações do basco.

Dado esse cenário. Javier Aguirre optou por trazer um time repleto de jovens, que dificilmente terão vaga na Copa do Mundo de 2026, e que tentarão convencer o Vasco que eles têm a capacidade de jogar no Seleção Mexicana.

Ele Vasco Aguirre Eu tinha um plano, mas não foi consumado como planejado. O México irá com muitos jovens, dada a perda de jogadores como Luis Romo, Chiquete Orozco e Jesús Ángulo.