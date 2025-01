Marido do diretor de Aubrey Plaza, Jeff Baena, morto aos 47 anos

Cineasta Jeff Baena – mais conhecido por dirigir filmes como “Life After Beth” e “The Little Hours”, e marido de Praça Aubrey morreu … TMZ aprendeu.

Baena foi declarado morto no local… a polícia diz que ele morreu por suicídio.

Depois de se formar em cinema na Universidade de Nova York, Jeff mudou-se para Los Angeles para iniciar sua carreira no cinema, inicialmente conseguindo empregos de nível inferior com diretores famosos como Em Robert Zemeckis dar David O. Russell .

Foi seu trabalho com Russell que o colocou no mapa… os dois colaboraram em quatro roteiros – incluindo “I Heart Huckabees”, estrelado por Dustin Hoffman dar Lily Tomlin .

Nessa época, Baena começou a se concentrar em dirigir seus próprios filmes, como seu primeiro longa, a comédia de terror de 2014, “Life After Beth”, estrelada por John C. Reilly , Molly Shannon e Aubrey Plaza.

Baena também dirigiu o filme de 2016, “Joshy”, e “The Little Hours”, de 2017, bem como “Horse Girl”, de 2020.

Em 2021, Aubrey revelou que ela e Jeff se casaram em uma postagem no Instagram após cerca de uma década de namoro – como você sabe, sua carreira começou quando ela estrelou o programa “Parks and Rec” em 2009… e tem passou a aparecer em projetos como “Emily The Criminal” e “The White Lotus”.