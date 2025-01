Medidor de energia pega fogo e área é isolada por bombeiros, no Farol

Um medidor de energia, colocado no muro do estacionamento de uma faculdade particular, pegou fogo no início da tarde deste sábado (04), na Rua Ângelo Neto, no Farol, em Maceió. O incêndio foi controlado por funcionários da unidade de ensino e os bombeiros realizaram o isolamento da área. Não houve vítimas, apesar do susto.

De acordo com a corporação, quatro militares foram enviados pouco antes das 13h para a via. Eles encontraram o medidor destruído e cheiro de fumaça. Também foi possível perceber uma mancha preta no muro por causa do fogo.

Os bombeiros reforçaram que os reparos ficaram sob responsabilidade de uma equipe técnica da Equatorial, que atua no fornecimento de energia. Ela esteve na Rua Ângelo Neto durante o período da tarde.