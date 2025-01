Mercado de transferências: Ratings das melhores contratações

As classificações das principais contratações confirmadas no futebol masculino, cada uma ordenada por data e depois por valor mais alto

Os clubes do Primeira Liga Eles investiram quase £ 2 bilhões (US$ 2.449.210) durante a janela de transferências de verão, e houve alguns negócios realmente interessantes. Mas janeiro de 2024 marcou o menor total de gastos de inverno da liga em três anos (£ 96,2 milhões), então nos perguntamos o que podemos esperar em 2025?

Os valores cotados são os reportados, a menos que confirmados com um asterisco.

Antonin Kinsky chegou ao Tottenham para jogar imediatamente Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

9 de janeiro

Estádio de Reims: B+

Lobos: B+

Os zagueiros vêm em muitas formas diferentes, e Agbadou é o estilo mais ativo. Acumula desarmes, interceptações, vence duelos e liberações, demonstrando boa força e capacidade de fazer de tudo um pouco. Estilisticamente, ele pensa de forma semelhante a Axel Disasi, do Chelsea. Os lobos precisam muito de ajuda no centro da defesa, então Agbadou parece uma contratação que entrará e os levantará imediatamente. O facto de ter passado dois anos e meio na Ligue 1 é uma vantagem, pois os jogadores tendem a transferir-se muito bem da França para a Inglaterra. Ambas as equipes devem se sentir satisfeitas com a troca.

7 de janeiro

Lanús: B+

Bournemouth: Um

Não é de estranhar que o Bournemouth entre no mercado em busca de um lateral-esquerdo, visto que o seu atual titular, Milos Kerkez, é muito conceituado pelas melhores equipas do mundo. Parece que os Cherries estão planejando com antecedência, o que certamente é inteligente. Lanús tem a reputação de formar laterais estelares, e Soler agora será liderado por um excelente ex-lateral, Andoni Iraola. O jogo deste jovem de 19 anos transborda energia e agressividade e já está na entrada da seleção argentina. Parece uma combinação perfeita. O preço inicial parece um pouco baixo para uma promessa tão estabelecida, mas a operação poderá subir para 11,5 milhões de libras se os objetivos forem alcançados – o que seria um valor recorde para Lanús.

5 de janeiro

ANTONIN KINSKY € 14,5 milhões (£ 12,5 milhões; US$ 14,9 milhões)

Slavia Praga: A

Esporas: B+

A lesão de Guglielmo Vicario nesta temporada deixou claro o quão curtos os Spurs estavam no departamento de goleiros. Como substituto, Fraser Forster atende aos requisitos de experiência, mas não se adapta ao sistema de jogo de Ange Postecoglou. Por isso, Kinsky, de 21 anos, é uma aposta para o futuro, mas também para o presente. Ele tem sido elogiado por sua longa distribuição e capacidade de usar os dois pés, o que lhe dará algumas oportunidades iniciais para provar seu valor. O primeiro jogo na Carabao Cup, contra o Liverpool, correu muito bem.

1º de janeiro

YANG MIN-HYEOK £ 3,3 milhões (US$ 4,1 milhões)

Gangwon FC: B

Esporas: A

O Tottenham venceu uma forte concorrência para contratar Yang, o recém-coroado Jogador Jovem do Ano da liga coreana. Ele chega ao clube que seu compatriota e ídolo sul-coreano, Son Heung-Min, tornou tão famoso em seu país, o que talvez tenha feito do Spurs o destino mais provável desde o início. Para uma equipa da Premier League, não é excessivo apostar no seu potencial, por isso, da perspectiva do Tottenham, este é um acordo de baixo risco e alta recompensa. Seus 12 gols e 6 assistências na última temporada sugerem que ele tem muito potencial. Pode parecer um valor insignificante para Gangwon, mas a percepção na Coreia do Sul é que tem sido bastante lucrativo.

Inter Miami: C+

Brighton: B+

Gomez passou do Paraguai para a MLS e para a Premier League em apenas 18 meses, e Brighton está encantado por contratá-lo rapidamente devido ao potencial que ele demonstrou. Sempre se disse no futebol que qualquer jogador com quem Lionel Messi goste de jogar provavelmente é de qualidade, então a ligação de Gomez com a lenda argentina no Inter Miami diz tudo.

Miami classificou o valor recebido como “uma das negociações mais caras da história da MLS”, mas quando comparado às negociações anteriores, é difícil evitar a sensação de que é um pouco baixo.