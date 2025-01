México amplia contra o Inter Porto Alegre

O time alternativo mexicano que levou Aguirre para a América do Sul quebrou o palpite ao vencer o Inter

Dentro de campo não havia desculpas, esquecia-se que os clubes da Liga MX eles colocam obstáculos para que Javier Aguirre montar uma lista, ninguém se lembrava que o ‘Vasco’ estava prestes a sair do Seleção Mexicananem foi mencionado que México apareceu antes do Inter de Porto Alegre com uma equipe muito alternativa. Ele Tricolorque se esperava que fosse derrotado Brasilconquistado com uma vitória por 2 a 0 que surpreendeu mais de um.

Javier ‘Vasco’ Aguirre Ele se recusou a cancelar a turnê sul-americana, solicitada há meses. O técnico do Seleção Mexicana Lutou contra a recusa dos clubes da Liga MX e levou um punhado de ‘chavitos’ ao Brasil, para enfrentar o histórico Inter de Porto Alegre.

Nem nas casas de apostas deram vida México. Sem dono e com Jesus Gallardojuntamente com Memorando Martinez e o ‘Avião’ Ramírez como quem tem experiência, a equipe Javier Aguirre surpreso em Brasil.

O México surpreendeu o Inter Porto Alegre. Imago7

Jorge Ruvalcabao mexicano-americano que hesitou em jogar com Méxicoele finalmente aceitou e saiu em turnê pela América do Sul. Ele fez isso bem, primeiro uma finta para colocá-lo na frente de Érick Lira e marcar o primeiro gol, ainda no primeiro tempo. Depois, antes de ir para o intervalo, o mesmo jogador do Pumas fez dois a zero.

Então, com o placar a favor, José Raul Rangelo goleiro Chivasensinou que tanto Luis Ángel Malagón quanto Guillermo Ochoa têm competição no gol. Dadas as hesitações da retaguarda Méxicoo apelidado de ‘Tala’ impediu que o Santos Borré ou o velho conhecido Enner Valencia fizessem qualquer coisa, no seu próprio estádio.

Aguirremanhoso como sempre, até aproveitou para estrear um garoto de 16 anos, Gilberto Moraque ousou driblar dentro da área e quase surpreendeu o Inter de Porto Alegre.

O Vasco sabia disso, algo poderia ser resgatado dessa turnê pela América do Sul, que é dar uma vitrine para os jovens.