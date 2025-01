México x Porto Alegre: escalações dos jogos

O México enfrenta o Porto Alegre no primeiro amistoso do ano com jogadores que atuam na Liga MX.

O Seleção Mexicana enfrentará o Inter de Porto Alegre no primeiro jogo de 2025, ano importante para o time asteca porque disputará uma nova edição da Final Four do Liga das Nações da CONCACAF e no verão ele participará do Taça Ouro.

O compromisso de México contra a Seleção Brasileira pode ser muito importante para Javier Aguirretreinador da Seleção Nacional, porque o timoneiro deu oportunidade a jovens jogadores e convocou poucos jogadores experientes a nível internacional por não poder considerar mexicanos que jogam no estrangeiro por não se tratar de um jogo oficial.

Todos os jogadores que representarão México antes dele Inter de Porto Alegre São elementos que fazem parte das fileiras do Liga MX e o ‘Vasco’ convocou elementos de destaque como Luis Romo, Jesus Angle sim Jesus OrozcoNo entanto, os três jogadores foram retirados da lista de Aguirre para se concentrarem nas atividades do clube. De salientar que Romo e Orozco mudaram de equipa na semana passada.

O México enfrentará o Porto Alegre do Brasil com elementos da Liga MX. Imago7/Etzel Espinosa

Por sua vez, Inter de Porto Alegre terá a maioria de suas estrelas disponíveis e Victor Grunbergvice-presidente do elenco carioca, destacou que espera um ótimo clima para o compromisso contra Seleção Mexicana ao revelar que milhares de torcedores comparecerão à partida apesar de ser um duelo amistoso.

“Temos a honra e a alegria de jogar com Méxicotemos bons jogadores e acho que será atraente. Nem todos estarão nas melhores condições físicas porque estamos apenas começando, mas será festivo, amigável e as pessoas aqui Brasil e o Inter está muito feliz. A busca por ingressos é grande, acho que já temos mais de 15 mil vendas até o momento e a expectativa do pessoal de operações do Inter é que cheguemos a 30 mil pessoas no Estádio Beira-Rio”, disse ao ESTO.

Possíveis escalações para o jogo México x Inter de Porto Alegre

México: Raul Rangel; Ramón Juárez, Eduardo Águila, Jesús Gallardo, José Castillo, Erik Lira, José David Ramírez, Elías Montiel, Efraín Álvarez, Jorge Ruvalcaba e Guillermo Martínez

Inter de Porto Alegre: Anthoni Souza; Alan Patrick, Bruno Gomes, Clayton, Wesley, Tiago Maia, Brian Aguirre, Romulo, Vitão, Enner Valencia y Santos Borré