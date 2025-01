Michael J. Fox recebe a Medalha Presidencial da Liberdade em Cerimônia Emocional

Michael J. Fox recebeu a mais alta honraria civil da América no sábado… depois que o presidente Joe Biden concedeu-lhe a Medalha Presidencial da Liberdade em um momento emocionante.

O ator compareceu à cerimônia na Casa Branca no sábado… ao lado de várias outras estrelas e democratas de destaque que receberam a mesma homenagem do 46º presidente.

Assista ao clipe… Michael caminha para o centro do palco com a ajuda de um homem uniformizado para ficar ao lado de POTUS – quando uma série de suas realizações é lida.

Entre eles… os personagens icônicos da Fox, Alex P. Keaton de “Family Ties” e Marty McFly de “Back to the Future”.

No entanto, a maior parte do tempo do discurso foi dedicada ao otimismo implacável da estrela – especialmente diante de sua batalha contra o mal de Parkinson.