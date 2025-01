Miguel Ángel Russo não confirmou nem desmentiu Keylor Navas: “Procuramos guarda-redes”

Miguel Ángel Russo, treinador do San Lorenzo, conversou com exclusividade com SportsCenter e nem confirmado nem negado a chegada do goleiro costarriquenho Keylor Navas: “Estou ciente de tudo sobre Navas. Algumas coisas que se falam são realidades, outras são apostas. Procuramos um goleiro, isso é certo“.

Keylor Navas disputou sua última partida em maio de 2024 no PSG e Miguél Ángel Russo o quer no San Lorenzo. Imagens Getty

“Não participo de nenhuma negociação. Tenho conhecimento de tudo e do grupo. Não se pode deixar de lado e se envolver em uma coisa e deixar outra. Tudo tem sua importância. Tenho convicção de que quando o jornalismo sai mais cedo, ele leva mais tempo para que tudo seja definido”, esclareceu o técnico do Cuervo.

Russo, 68 anos, é o técnico mais velho do futebol argentino. “O futebol continua me carregando. Me sinto bem, hoje estou saudável, trabalho com pessoas treinadas. É preciso saber trabalhar e levar as coisas adiante”, afirmou.

“De 89 no Lanús até hoje tudo mudou. É preciso se adaptar às modificações. A forma de jogar mudou, também há muitos avanços, não nego nenhum deles. mais me convém para realizar a atividade. As mudanças existem e é preciso saber se adaptar.

O técnico que passou por Estudiantes, Boca e Rosario Central, entre outros, já 32 anos dirigindo o futebol argentino. São 602 jogos, entre 1990 e 2025.

“Estamos felizes com o trabalho que estamos fazendo. Amanhã (quinta-feira) jogamos com o Peñarol que está armado e fortalecido. Estamos nos medindo contra grandes rivais para começar o torneio em boas condições”, disse. “Contra o Nacional fizemos algumas coisas bem, outras nem tanto. É o primeiro jogo. Temos que recuperar o nível de alguns jogadores. Temos que estar atentos ao antes, durante e depois”, acrescentou.

“Estamos muito bem com o grupo. Estou feliz porque o clube atende às primeiras prioridades que proponho. É difícil trazer jogadores do futebol argentino e também do exterior. É difícil para todos”, disse Russo. “Precisamos nos reforçar em todas as linhas.”

Em relação ao meio-campista espanhol Iker Muniain, Russo estava cheio de elogios: “Muniain (Iker) é ótimo. É mais fácil conversar com ele do que com qualquer um. Ele tem experiência. Conheço as ofertas que ele teve e ele preferiu ficar. Ele é o líder da equipe no sentido humano e profissional “

Por fim, Miguel elogiou os recentes reforços de River e Boca para o bem do futebol argentino como um todo. “Estou muito feliz pelos reforços que contrataram. É bom para todos. Temos que colocar o nosso futebol no topo.”