Morre, aos 86 anos, o ex-presidente da OAB Marcello Lavenère Machado

Morreu neste domingo (12), em Brasília, no Distrito Federal, o advogado alagoano Marcello Lavenère Machado. Jurista fortemente identificado com as pautas sociais, direitos humanos e cooperativismo, Lavenère tinha 86 anos e era uma das mais importantes referências dentro do mundo jurídico no Brasil.

Natural de Maceió, Marcello Lavenère era advogado e consultor jurídico. Ele também foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Alagoas (OAB/AL) por dois mandatos consecutivos, membro vitalício do Conselho Federal da OAB; foi professor da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), da Universidade de Brasília (UnB) e da Escola Superior do Ministério Público.

Também foi procurador do Estado de Alagoas; ex-presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça de 2003 a 2007 e membro da Comissão de Justiça e Paz da CNBB. Torcedor apaixonado do Botafogo, Marcello deixa esposa, seis filhos, 15 netos e sete bisnetos.

O corpo será velado e cremado em Brasília nesta segunda-feira, 13 de janeiro de 2015. O desembargador Fernando Tourinho, presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), manifestou pesar pelo falecimento de Marcello Lavenère e relembrou sua postura sempre republicana.

“Marcello foi um grande jurista alagoano. Destacou-se pela postura sempre republicana. Era uma das mais importantes referências do segmento jurídico brasileiro. Minhas condolências a todos os seus familiares”, afirmou o desembargador Fernando Tourinho.