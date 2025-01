motorista para carro antes de blitz e é preso em Maceió

A operação Lei Seca prendeu um motorista, na madrugada deste sábado, 11, no bairro do Poço, na parte baixa de Maceió. As informações constam no relatório da Secretaria de Segurança Pública.

Segundo a ocorrência registrada às 02h35, o condutor parou o veículo logo após avistar a blitz. Os agentes o abordaram e pediram que fosse feito o teste do etilômetro, que apontou 0,42mg/l de álcool no organismo.

O motorista foi autuado e encaminhado para a Central de Flagrantes, no Tabuleiro do Martins, onde foi registrado o crime.