MrBeast em negociações para se tornar parceiro em um potencial grupo de propriedade da TikTok

De MrBeast uma das maiores estrelas das redes sociais, tem a oportunidade de se tornar co-proprietário de uma das plataformas de redes sociais mais populares do mundo.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Jimmy Donaldson, também conhecido como MrBeast, e sua equipe estão em conversa com várias partes que manifestaram interesse em comprar o TikTok.

Disseram-nos a forma como os grupos de investidores ricos veem as coisas… se acabarem adquirindo as operações da TikTok nos EUA, precisarão de alguém para ajudar a manter e expandir o negócio. Com o sucesso único de MrBeast nas redes sociais, ele poderia ser um grande parceiro.