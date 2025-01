“Não é minha família”, diz Carlinhos Maia após cunhado ser alvo de operação policial

Após ter o cunhado, Babal Guimarães, como um dos alvos da Operação Game Over 2, deflagrada pelo Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (15), o influenciador digital alagoano Carlinhos Maia afirmou que não quer que Babal seja associado a ele como família.

Em seus stories, Carlinhos afirmou que a família dele são apenas os pais e o marido, Lucas Guimarães. “Minha família que vocês podem associar o meu nome a eles para tudo é minha mãe Maria, meu pai Vírgilio e o Lucas. Por favor, aos demais, desassociem a mim. Não é porque eu dei visibilidade em algum momento que são minha família”, disse.

O influenciador digital ainda alfinetou o cunhado, Babal Guimarães, irmão de Lucas. “É bíblico: Quem mais nos prejudica é quem mais deveria nos amar.”

Através dos stories, ele ainda pediu que, nesse momento, os seguidores dessem forças para seu marido dele e mandou um recado para o amado. “Quanto ao meu companheiro: Faz o seu trabalho e foque em você. Brilha, menino. Você é você. Não se importa com nada que não seja você e o seu público”, afirmou.

Carlinhos Maia ainda disse, em resposta ao comentário de uma seguidora, que “não faz tigrinho, nem tigrão (…) Minha casa, minhas contas, minha vida estão abertas para milhares de pessoas”.

Investigação

Emanuel Francisco dos Santos Junior, mais conhecido como Babal Guimarães, tem 32 anos e mais de 8 milhões de seguidores em uma única rede social. Natural de Penedo, ele é irmão do também influencer Lucas Guimarães e cunhado de Carlinhos Maia.

Na manhã desta quarta-feira, Babal foi alvo da operação Game Over 2, que investiga a promoção ilegal de jogos de azar por meio de plataformas digitais.

Horas antes, ele havia divulgado o jogo de azar nas suas redes sociais e por isso, ele foi conduzido à delegacia para realização de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Não tinha mandado de prisão em aberto e ele foi liberado.

Rico Melquiades também foi alvo da operação desta quarta-feira (15). Segundo a Polícia Civil, durante a ação de hoje foram apreendidos uma grande quantia de dinheiro em espécie, em real e euro, cartões de crédito, relógios, um quadriciclo, uma moto e um carro de luxo da marca Porsche.

Histórico policial

Em 2023, Babal Guimarães foi condenado a um ano e quatro meses de prisão por crime de violência doméstica que teria sido praticada contra a ex-companheira, no ano de 2019, no município de Penedo. Na denúncia, a vítima informou que Babal Guimarães pulou um muro para invadir a residência dela, situada no município de Penedo, e a agrediu fisicamente com tapas e puxões de cabelo

O crime veio à tona logo após ele ser alvo de uma outra denúncia de violência doméstica, que foi feita pela influencer Emily Garcia, com quem ele era casado. Em janeiro de 2023, ela procurou a Delegacia da Mulher, em Maceió, e registrou um boletim de ocorrência contra o marido. A influencer também pediu medida protetiva de urgência contra Babal.

Na denúncia feita por Emily, ela relatou que o ex-marido tinha comportamento violento e a família dele buscava evitar que as supostas agressões fossem conhecidas pela mídia.