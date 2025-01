Após a repercussão na mídia de uma família denunciando uma disputa judicial por uma área no bairro de Riacho Doce, Litoral Norte de Maceió, a construtora Norcon se pronunciou, garantindo que não houve invasão, e garante não ter interesse na área alvo da denúncia.

Rebatendo que a família, autora da denúncia, divulgou em reportagem exibida pelo programa Fique Alerta, no último dia 18 de dezembro, o advogado representante da Norcon, Gilberto Vila-Nova, afirma que a empresa foi surpreendida com as acusações. Segundo ele, uma área de mais de 90 hectares foi adquirida pela construtora há 17 anos e, ao longo deste período, nunca houve qualquer conflito com proprietários de terras vizinhas, até este momento.

“Aempresa comprou esta área em 2008 e muito nos estranha que agora estejam surgindo estas acusações. Nós possuímos uma área de mais de 90 hectares e a família possui cerca de 13 hectares. Nossas áreas são totalmente diversas e delimitadas, inclusive com uma pista separando estas áreas. Não há qualquer risco de a Norcon adentrar as terras desta família”, disse.

Gilberto Vila-Nova, advogado Norcon: empresa ficou surpresa com acusações

Em Dezembro do ano passado, a família teria entrado com um processo de reintegração de posse junto à Justiça e ganhado a posse de toda a área (além dos 13 hectares que já possuem, mais 90 hectares que seria de posse da construtora). Mas segundo o advogado da Norcon, no processo faltam documentos assinados por um topógrafo, além do Registro de Responsabilidade Técnica.

A Norcon informou que recorreu à decisão e que aguarda o retorno do recesso judiciário para que a questão seja resolvida, mas destacou que a empresa quer apenas reaver os 90 hectares que lhe pertencem.

“Nósrecorremos à decisão e confiamos na Justiça para que a situação seja totalmente resolvida. Queremos reaver apenas a área que é nossa e que está devidamente delimitada, não temos qualquer interesse na posse dos 13 hectares dessa família. Em mais de 60 anos de atuação no mercado, nunca tivemos qualquer problema assim.Apresentamos toda a documentação e aguardamos que a parte que nos pertence seja devolvida, até porque a negociação dessa área faz parte do projeto de recuperação judicial da Norcon”, pontuou.

O advogado destacou ainda que a empresa está em recuperação judicial em Sergipe desde 2018 e que esse imóvel foi inserido no processo de recuperação. “ Tivemos nosso plano aprovado em assembleia de credores e quando surgiu um grupo interessado na compra, tudo isso foi feito dentro do processo, nós tivemos análise do Ministério Público de Sergipe e temos uma série de credores que poderiam ter questionado esse imóvel, mas nunca houve qualquer tipo de questionamento porque de fato temos documentos que mostram que a área nos pertence”, disse Vila-Nova.

Sobre as acusações de crime ambiental, como supressão da vegetação e aterramento de áreas de fonte de água, o representante da Norcon alegou que trata-se de acusações infudadas. “Isso nunca aconteceu e nunca iríamos tomar medidas que pudessem prejudicar as pessoas que moram na região.”

