Nenhum amor perdido entre Trump e Biden à medida que a posse se aproxima

As coisas poderiam ficar um pouco geladas dentro da limusine blindada do presidente na manhã de 20 de janeiro.

O presidente Joe Biden e Donald Trump, seu antecessor e sucessor, nunca foram amigos. O actual comandante-em-chefe considera que o presidente eleito é uma ameaça mortal para a alma da América. Trump há muito insulta “Sleepy Joe” Biden e afirma que ordenou suas múltiplas acusações, apesar da falta de provas.

A atmosfera entre os dois homens piora a cada dia à medida que a inauguração se aproxima.

Biden continua dando golpes aparentemente calculados para irritar Trump. E o presidente eleito tem sofrido nas redes sociais.

Na quarta-feira, Biden alertou que ninguém deveria “tirar conclusões precipitadas” sobre o ataque terrorista em Nova Orleães – horas depois de Trump ter feito exactamente isso, ao insinuar nas redes sociais que o suspeito era um terrorista estrangeiro que recentemente atravessou a fronteira sul. Na verdade, ele era do Texas e cidadão americano nato. O presidente eleito parecia basear a sua afirmação num relatório erróneo dos meios de comunicação social.

No domingo, Biden foi questionado sobre o que Trump deveria tirar da vida de Jimmy Carter após a morte do 39º presidente. “Decência. Decência. Decência”, respondeu ele.

“Você consegue imaginar Jimmy Carter passando por alguém que precisa de algo e simplesmente continuando andando?” Biden perguntou. “Você consegue imaginar Jimmy Carter se referindo a alguém pela aparência ou pela maneira como fala? Não posso.” No que parecia ser uma crítica implícita ao carácter e estilo de liderança de Trump, Biden disse o seguinte sobre Carter: “O resto do mundo olha para nós… e vale a pena olhar para ele”.

Na quinta-feira, num outro repúdio a Trump, Biden concedeu uma das mais altas honras civis da América a Liz Cheney, a ex-congressista republicana do Wyoming que se separou de Trump devido à sua recusa em aceitar o resultado das eleições de 2020. Ela foi vice-presidente do comitê bipartidário do Congresso que investigou o ataque popular de 6 de janeiro de 2021 ao Congresso. Cheney, que perdeu o seu lugar na Câmara para um adversário nas primárias apoiado por Trump, foi aplaudida de pé durante muito tempo na Casa Branca quando recebeu a Medalha Presidencial dos Cidadãos por “colocar o povo americano acima do partido”.

Os republicanos do Capitólio estão ameaçando investigar Cheney por seu papel na investigação de Trump. E há especulações de que Biden poderia oferecer-lhe um perdão preventivo para protegê-la de um processo criminal por parte do novo Departamento de Justiça – embora não haja nenhuma indicação de que ela tenha infringido a lei.

Trump, entretanto, não está se contendo. Apesar da repreensão implícita de Biden, ele mais uma vez procurou obscurecer a verdade sobre o ataque terrorista com camião em Nova Orleães, no qual 14 pessoas foram mortas. “Com a ‘Política de Fronteiras Abertas’ de Biden, eu disse, muitas vezes durante os comícios, e em outros lugares, que o terrorismo islâmico radical e outras formas de crime violento se tornarão tão graves na América que será difícil até mesmo imaginar ou acreditar”, Trump escreveu em sua rede Truth Social. “Essa hora chegou, só que pior do que jamais se imaginou. Joe Biden é o PIOR PRESIDENTE DA HISTÓRIA DA AMÉRICA, UM DESASTRE COMPLETO E TOTAL.”

Trump não está errado ao levantar a possibilidade de terroristas se infiltrarem nos EUA através da fronteira sul. O próprio Departamento de Segurança Interna de Biden alertou exatamente sobre este cenário no início deste ano. Mas o presidente eleito também está insinuando, de forma enganosa, que o ataque a Nova Orleães é um exemplo disso. Na verdade, é um sinal de algo que preocupa ainda mais o FBI – um ataque perpetrado por um cidadão americano que parece ter sido inspirado pelo ISIS a realizar uma carnificina por sua própria vontade.

Autoridades de Biden e Trump dizem que a administração entrante e cessante trabalharam bem em conjunto em questões importantes de segurança nacional e que os adversários dos EUA não deveriam tentar explorar a transição. Mas os dois presidentes nunca estiveram tão distantes.

Ainda assim, Biden está a prestar a Trump o elogio de fornecer aquilo que o 45.º presidente não lhe ofereceu: uma transferência de poder incontestada e pacífica após uma eleição democrática.