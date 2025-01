Nenhum convite para visita pré-inaugural da casa do VP para a família Vance, dizem fontes

CNN

Não haverá visita pré-inaugural à residência do vice-presidente para a nova família Vance, disseram à CNN duas fontes familiarizadas com os planos de JD Vance, que observaram que não recebeu um convite para a residência de sua atual ocupante, a vice-presidente Kamala Harris.

A sutileza tem sido uma norma recente, embora Harris nunca tenha ido ao Observatório Naval antes de assumir o papel após as tentativas de Donald Trump de anular as eleições de 2020 e a pandemia de Covid-19 em curso.

Desta vez, pode ser o resultado não tão inesperado de uma campanha particularmente brutal, que contou com Vance referindo-se a Harris como “lixo” durante um comício em novembro. Ela também foi repetidamente atacada por Vance e Trump sobre sua identidade racial.

Harris e Vance não se falam desde a eleição presidencial de novembro de 2024, disse um conselheiro de Vance à CNN, embora Harris tenha ligado para o presidente eleito Trump após a eleição para conceder a disputa. A CBS News relatou pela primeira vez a falta de convite.

Há mais de oito anos, em novembro de 2016, o então vice-presidente Joe Biden reuniu-se com o então vice-presidente eleito Mike Pence no Observatório Naval. A CNN noticiou na época que Pence e Biden se encontraram por cerca de duas horas – almoçando e visitando a residência.

Oito anos antes, em 2008, o então vice-presidente Dick Cheney deu as boas-vindas a Biden na residência do vice-presidente. O escritório de Cheney disse na época que os dois passaram quase uma hora lá.

No entanto, houve algumas idas e vindas entre Vance e a equipe de Harris. Uma pessoa familiarizada com a agenda do vice-presidente disse à CNN que a família Vance telefonou para a equipe de instalações da Marinha que administra o Observatório Naval na época do Natal para “discutir o layout da Residência, a logística e os aspectos práticos da mudança, e para ajudar a responder qualquer perguntas que os Vance tinham em relação à Residência.

A residência oficial do vice-presidente está localizada no Observatório Naval dos EUA, a alguns quilômetros da Casa Branca.

A mesma fonte acrescentou que o segundo cavalheiro Doug Emhoff e a nova segunda-dama Usha Vance conversaram durante 45 minutos na semana passada, mas não entraram em detalhes sobre o conteúdo da chamada.

Alejandra Jaramillo, da CNN, contribuiu para este relatório.