Neymar vai voltar a jogar no Brasil? Gigante brasileiro intensifica conversas para contratá-lo

A chance de Neymar voltar a jogar no Brasil cresceu. Segundo o ge, o Santos intensificou os contatos com o estafe do craque e já negocia um possível empréstimo de seis meses com o Al-Hilal para o retorno do ídolo.

O Peixe publicou um vídeo que emocionou o pai do jogador. No registro, aparece a voz de Pelé, com ajuda de inteligência artificial, que cita motivos para que Neymar volte ao Santos.

O clube paulista já tenta das mais variadas formas convencer Neymar a retornar. Enquanto o marketing tenta tocar o emocional do jogador da seleção brasileira, a presidência tenta articular um acordo nos bastidores para que haja o acerto na negociação.

A torcida santista também está junto na mobilização. Nas arquibancadas da Vila Belmiro, os torcedores endossaram o coro pelo retorno do craque na partida contra o Mirassol, nessa quinta-feira (16).

O técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus (ex-Flamengo), falou em entrevista que Neymar não tem conseguido acompanhar o ritmo dos demais atletas. Caso o astro permaneça no clube, ele só poderá disputar a Liga dos Campeões da Ásia, já que não será inscrito pelo time saudita na liga nacional.