Noite dos jovens do América e outras histórias da vitória contra o Gallos

A equipe azulcrema reservou seus craques e enfrentou Gallos com um time repleto de sub-23

América vitória para Querétaro 1 a 0 como visitante, em partida em que o tricampeão mexicano de futebol reservou seus craques, mandou um elenco repleto de jogadores sub-23 e conquistou os três pontos graças ao gol solitário de Antonio Álvarezque estreou na Primeira Divisão.

O jovem meio-campista Antonio Álvarez Recebeu sua primeira grande oportunidade, como titular no Diego Cervantesque cedeu a titularidade a um de seus jogadores recorrentes no time Sub 23 após substituir André Jardine como estrategista da equipe principal.

Antonio Álvarez Ele respondeu com um contra-ataque conjunto. Eric Sanchez filtrou para Miguel Ramírez, passou para o atacante e não perdoou na frente do gol Guilherme Allison.

América Enfrentou a sua primeira visita ao Clausura 2025 e os adeptos azulcrema responderam nas bancadas, apesar de ter entrado em campo um plantel repleto de futebolistas sub-23.

Cristo Vela, filho de Alejandro Vela e sobrinho do atacante do LAFC Carlos Velaestreou na Liga MX sob o comando de Diego Cervantestécnico da categoria Sub 23 e estrategista temporário do time titular devido à ausência de André Jardine.

Cristo Vela Ele foi um dos muitos jovens que viajaram para Querétaro e entraram em troca de Miguel Ramírez.

Franco Russo Tornou-se o primeiro jogador expulso no Clausura 2025, por ação contra Erick Sánchez.

O zagueiro varreu o jogador do América para a entrada da grande área, o assobiador Jesús Rafael López primeiro marcou a ação, sem nenhum cartão, e o VAR retificou a decisão do árbitro.

Uma das maiores figuras da história do América, Cristóvão Ortegafaleceu há poucos dias e a equipe o homenageou. Os jogadores entraram em campo com um patch que mostra a figura de Cristóbal Ortega e que foi colocado na frente da camisa.