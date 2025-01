Novo leilão da Receita tem PlayStation 5 por R$ 100 e até diamante

A Receita Federal em São Paulo realizará mais um leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas em 30 de janeiro.

São 203 lotes no total, que incluem óculos de realidade virtual, notebooks, smartphones, smartwatches, tablets, videogames, câmeras fotográficas, fones de ouvido, mesas de som, instrumentos musicais, relógios, joias, diamantes, entre outros.

Segundo a Receita, o leilão será realizado de forma eletrônica e é destinado a pessoas físicas e jurídicas.

O período para recebimento das propostas vai das 9h do dia 23 de janeiro até as 20h do dia 27 de janeiro. A sessão para lances está prevista para as 10h do dia 30 (horários de Brasília).

Os lances devem ser feitos para os lotes fechados — ou seja, um conjunto de determinados itens.

Alguns dos lotes mais baratos custam a partir de R$ 100 e contém um PlayStation 5 cada. Já o mais caro custa R$ 1,4 milhão e conta com uma máquina para balanceamento de rodas e medição de excentricidade.

Outros destaques do leilão são:

Do lote 10 ao lote 16, é possível adquirir diamantes lapidados e outras pedras preciosas a partir de R$ 14 mil;

No lote 18, é possível adquirir uma série de instrumentos musicais, como flautas, trompetes e clarinetas a partir de R$ 36,3 mil;

Os lotes estarão disponíveis para visitação mediante agendamento, em dias de expediente normal, de 20 a 24 de janeiro, nas cidades de Guarulhos, Santos, São Paulo, São Bernardo do Campo, Araraquara, São José do Rio Preto e Bauru. Os endereços e horários para visitação, bem como contatos para agendamento, estão indicados no edital do leilão.

Quem pode participar do leilão? – Pessoas físicas podem participar do leilão sob os seguintes critérios:

ser maior de 18 anos ou pessoa emancipada;

ser inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF);

ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Já para pessoas jurídicas, os critérios são os seguintes:

ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);

ou, no caso do responsável da empresa ou de seu procurador, ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo federal.

Como participar do leilão? – Para participar do leilão apresentando um lance, o interessado precisa seguir os seguintes passos: