O conselheiro especial Jack Smith renunciou

O procurador especial Jack Smith renunciou ao Departamento de Justiça a partir de sexta-feira, de acordo com um documento judicial.

O pedido ocorre em meio a uma luta legal para impedir o procurador-geral Merrick Garland de divulgar o relatório do procurador especial sobre suas investigações sobre os esforços do então presidente Donald Trump para anular a eleição presidencial de 2020 e o suposto manuseio incorreto de documentos confidenciais depois que Trump deixou o cargo.

Smith apresentou seu relatório final em dois volumes ao procurador-geral na terça-feira. Garland indicou que não divulgará a parte do relatório relativa à investigação de documentos confidenciais.

O gabinete de Smith está em processo de encerramento há semanas, e sua renúncia antes de Trump assumir o cargo não é inesperada. Além de finalizar seu relatório e enviá-lo ao procurador-geral, a equipe de Smith também entregou um recurso em andamento sobre os poderes do gabinete do procurador especial a outros advogados do Departamento de Justiça e rejeitou os dois processos criminais federais contra Trump por causa de seu retorno. para a presidência.

