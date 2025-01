O corretor de imóveis celebridade Josh Altman diz que a maioria dos residentes deslocados de Palisades não retornará

TMZ. com

Chamamos o corretor de imóveis famoso na Robertson Blvd em Beverly Hills e nosso fotógrafo perguntou a ele sobre a vibração que ele está recebendo dos desalojados Angelenos que tiveram suas casas totalmente queimadas no incêndio de Palisades.

Josh diz que está ficando claro para ele que 50% das famílias nunca mais voltarão para Palisades… com muitas pessoas querendo recomeçar nas áreas próximas de Brentwood, Santa Monica, Beverly Hills e Bel Air.

Como Josh explica, Palisades era uma pitoresca cidade americana, lar de muitas famílias com crianças… e ele simplesmente não vê essas pessoas voltando alguns anos depois, especialmente depois que seus filhos se instalarem em novas escolas. .

O processo de reconstrução levará anos, mas há outro problema em voltar… o que acontece se você for a primeira família a voltar ao quarteirão e estiver cercado por construções.

Josh diz que os custos do seguro são outra questão que faz as famílias hesitarem em retornar a Palisades.

Ele diz que a tragédia deixou algumas pessoas fartas de Los Angeles e da Califórnia… e ele está ouvindo pessoas que planejam se mudar para fora do estado ou para Newport Beach e Orange County.

TMZ. com

O lado bom aqui é que os Angelenos se unem para ajudar seus vizinhos… e a estrela de “Selling Sunset” Davina Potratz diz que está ajudando as pessoas a encontrarem sua próxima casa, gratuitamente.

Davina e seus corretores de imóveis do Grupo Oppenheim também estão organizando arrecadação de fundos para as vítimas do incêndio.