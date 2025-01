O czar da fronteira de Trump atenua em particular as expectativas do legislador republicano sobre a operação inicial de deportação do governo

CNN

O czar da fronteira do presidente eleito Donald Trump, Tom Homan, disse em particular aos legisladores republicanos para moderarem as suas expectativas em relação à operação inicial de deportação do novo governo, citando recursos limitados, de acordo com múltiplas fontes envolvidas nas conversas.

Embora os aliados de Trump tenham proposto medidas para deter e deportar pessoas que residem ilegalmente nos EUA, os planos dependem em grande parte dos recursos e fundos disponíveis para a Imigração e Fiscalização Aduaneira, que historicamente tem tido défices orçamentais.

“Não estamos discutindo sobre 20 milhões (deportações). Estamos discutindo sobre uma ordem, prioridade e expectativa”, disse o deputado republicano Darrell Issa, que estava em uma das reuniões com Homan, à CNN.

As discussões fazem parte de uma definição de nível mais ampla que está a ocorrer entre os republicanos da Câmara, que estão agora a enfrentar os desafios de transformar uma das suas principais promessas de campanha em realidade. Os republicanos também estão a debater-se com a dura constatação de que a maior parte das suas medidas de revisão das fronteiras provavelmente não serão incluídas no enorme projeto de lei da agenda de Trump, dadas as regras estritas em torno do processo de reconciliação que exigem propostas para aumentar as receitas ou reduzir os gastos, e não para alterar a política.

“Muitos membros só agora estão começando a entender isso”, disse um legislador republicano à CNN.

Trump prometeu lançar a maior operação de deportação da história, dizendo à revista Time em Dezembro que acredita que haverá “provavelmente 15 e talvez até 20 milhões” de imigrantes indocumentados nos EUA quando tomar posse.

Em reuniões recentes com os republicanos da Câmara, Homan, um veterano na fiscalização da imigração, delineou uma abordagem escalonada à promessa de deportação em massa de Trump, de acordo com legisladores e fontes envolvidas nas discussões.

Homan e os legisladores estão a utilizar os actuais níveis de financiamento governamental para elaborar um plano que visa entre 1 e 2 milhões de imigrantes indocumentados que são elegíveis para remoção o mais rapidamente possível, de acordo com múltiplas fontes nas discussões. Existem atualmente cerca de 1,4 milhão de pessoas nos EUA com ordens finais de remoção de imigração.

“Homan tem dito a alguns dos membros que ‘Ei, se vocês querem que eu faça todas essas coisas de que estão falando, isso custa dinheiro e não está sendo feito com o CR que está em vigor agora’, um legislador republicano disse à CNN, referindo-se à resolução orçamental contínua que simplesmente amplia o nível atual de financiamento do DHS.

“O Presidente Trump irá mobilizar todos os poderes federais e coordenar-se com as autoridades estatais para instituir a maior operação de deportação de criminosos ilegais, traficantes de drogas e traficantes de seres humanos na história americana, ao mesmo tempo que reduz os custos para as famílias. O povo americano reelegeu o Presidente Trump por uma margem retumbante, dando-lhe um mandato para implementar as promessas que fez durante a campanha, como a deportação de criminosos migrantes e a restauração da nossa grandeza económica. Ele cumprirá”, disse Karoline Leavitt, porta-voz da equipe de transição Trump-Vance, à CNN em comunicado.

Outro legislador do Partido Republicano, cujo comitê supervisiona o orçamento do Departamento de Segurança Interna, disse à CNN que Homan está tentando trabalhar o mais rápido que os limites do sistema permitem.

“Sua mensagem não é um código para ‘Nada vai acontecer’ ou ‘Vamos desacelerar’ ou algo assim. Mas é uma abordagem política responsável para fazer as coisas rapidamente, mas também no contexto de uma avaliação realista de como melhor fazer isso e cumprir as promessas que a próxima administração fez”, disse o deputado republicano Mark Amodei à CNN.

Homan enfatizou repetidamente que continua focado na segurança pública e nas ameaças à segurança nacional, mas não descartou que outras pessoas que estão ilegalmente nos EUA, mas não representam uma ameaça à segurança, possam ser vítimas de deportações.

Numa entrevista a Kaitlan Collins da CNN, Homan disse que precisaria de um mínimo de 100.000 camas para deter imigrantes indocumentados – mais do que o dobro dos 40.000 leitos de detenção para os quais o ICE é actualmente financiado – e que necessitaria de mais agentes do ICE. A agência tem cerca de 6.000 policiais de imigração.

“Tudo depende do financiamento que recebo do Congresso”, disse Homan no programa “The Source” da CNN. Ele não especificou quantos imigrantes indocumentados espera ver deportados até o final dos próximos quatro anos de mandato de Trump.

Alguns republicanos disseram à CNN que receberam a mensagem de financiamento.

“Ele vai precisar de dinheiro imediatamente”, disse o deputado republicano Andy Biggs à CNN.

Mas muitos legisladores reconhecem que seria extremamente difícil conseguir a Homan o financiamento de que necessitaria para empreender um esforço de deportação sem precedentes.

Os republicanos estão a tentar cortar massivamente as despesas governamentais, mas todas as partes envolvidas reconhecem que o aumento das deportações custará significativamente mais do que o que o governo atribuiu actualmente.

De acordo com uma estimativa inicial do Conselho Americano de Imigração, a deportação de 1 milhão de pessoas por ano custaria aproximadamente 88 mil milhões de dólares anuais e 960 mil milhões de dólares num período de 10 anos. A Imigração e Alfândega dos EUA deportou 271.484 imigrantes no último ano fiscal do presidente Joe Biden, marcando o nível mais alto de deportações desde 2014, de acordo com um relatório anual. O ex-presidente Barack Obama deportou cerca de 400 mil pessoas num ano, mas um grande número delas eram pessoas que tinham atravessado a fronteira recentemente. Trump enfrenta um desafio maior ao atingir aqueles que já estão no país.

No entanto, faltando dois meses para o próximo prazo de financiamento do governo, os principais financiadores da Câmara dizem à CNN que ainda não receberam números de primeira linha para começar a trabalhar, o que torna a sua capacidade de planear como aumentar o financiamento para deportações muito mais desafiante.

“Embora possa haver algumas discussões privadas em curso, ninguém está a falar publicamente neste momento sobre o 14 de Março. E isso vai acontecer muito em breve. Estamos a dois meses de distância. Precisamos financiar este governo”, disse o deputado republicano Steve Womack, um apropriador sênior do Partido Republicano, à CNN. “Será inaceitável culparmos a nossa inação pelo facto de termos ficado sem tempo.”

“Será muito caro deportar”, disse Biggs à CNN. “Mas adivinhe? Também economizará muito. E será um benefício líquido.”

Mas, apesar de todas as armadilhas que se avizinham, os republicanos sabem que têm de começar por algum lado e argumentam que, assim que as deportações sob Trump começarem, há uma séria probabilidade de os imigrantes indocumentados se autodeportarem. Há também um reconhecimento de que as esperadas ordens executivas de Trump contribuirão muito para iniciar o processo de abordagem das deportações, encerramento da fronteira e revisão do sistema de imigração. Os republicanos também dizem que há uma necessidade séria de abordar o pessoal do ICE e garantir leitos de detenção suficientes.

Grupos de republicanos estão programados para estar em Mar-a-Lago neste fim de semana para se encontrarem diretamente com Trump e estão em busca de orientação e de uma conversa honesta sobre o que vem a seguir.

O deputado republicano Clay Higgins, parte de um dos grupos que deverá se reunir com Trump neste fim de semana, disse que embora Trump possa ver os desafios pela frente, isso não o impede de mirar alto.

“Ele diz: ‘Eu entendo as complicações. Trabalhe com eles. Faça acontecer. Quero que seja feito ontem’”, disse Higgins sobre a mentalidade de Trump.