O funeral de Jimmy Carter captura a história americana em um momento político tenso

A nação adoraria saber do que Donald Trump e Barack Obama estavam falando.

Uma troca prolongada e jovial entre os inimigos ferrenhos resumiu o teatro convincente do funeral de estado do ex-presidente Jimmy Carter – 11 dias antes do 45º presidente ser empossado como o 47º..

A cerimónia, na Catedral Nacional de Washington, foi um hino a um homem humilde de uma pequena cidade da Geórgia que ascendeu ao grande poder – um agricultor de amendoim, físico nuclear, submarinista, marido, pai, pioneiro dos direitos civis, presidente e prémio Nobel que morreu, aos 100 anos, no mês passado.

Mas foi também um melodrama de múltiplas camadas do momento político tenso da nação, com rivalidades cruéis fermentadas durante cerca de uma hora pela dignidade do luto.

Num raro espetáculo, a fraternidade dos ex-presidentes estava toda unida. As duas primeiras filas da catedral continham as histórias tumultuadas, rixas e atritos dos últimos 30 anos, quando a política americana destruiu a nação.

O último a chegar foi o presidente Joe Biden, de mãos dadas com a primeira-dama Jill Biden, num dos últimos atos oficiais da sua presidência. O primeiro casal sentou-se com a vice-presidente Kamala Harris, que falhou em sua tentativa de sucedê-lo, e seu marido, Douglas Emhoff, de rosto impassível. Atrás de Biden, e logo à esquerda, estava Trump, que efetivamente encerrou a sua carreira no único debate, o que expôs a capacidade diminuída do presidente. Trump então acabou com os sonhos de Harris para a Casa Branca em 2024.

Atrás de Harris estava Hillary Clinton, a quem Trump também impediu de se tornar a primeira mulher presidente e de quebrar o teto mais difícil e mais alto da política americana. A ex-secretária de Estado, senadora e primeira-dama por Nova York estava com o marido Bill Clinton, hoje o último presidente vivo do século XX.

Havia uma sensação palpável de encerramento de uma era política, uma vez que quase todos os homólogos estrangeiros de Carter na sua presidência, que durou apenas um mandato, de 1977 a 1981, já partiram há muito tempo. O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau – um alvo frequente de Trump que acaba de anunciar a sua demissão – ofereceu uma ligação ao passado. Ele é filho do ex-primeiro-ministro Pierre Trudeau, que foi primeiro-ministro durante grande parte da presidência de Carter.

Clinton sentou-se ao lado do ex-presidente George W. Bush em uma rara visita do republicano a Washington. Bush ofereceu outra parábola sobre a passagem do tempo. Agora com 78 anos, falta-lhe a energia complicada e de tirar toalhas da campanha de 2000. Você pode tirar o garoto da fraternidade, mas não tirar a fraternidade do garoto; Bush cumprimentou seu sucessor, Obama, com um tapinha viril na barriga.

Obama conseguiu o que seus colegas presidentes poderiam considerar a gota d’água – o lugar ao lado de Trump. Mas ele não se refugiou na conversa com a ex-primeira-dama Laura Bush, à sua direita. Logo ele estava sorrindo amplamente enquanto conversava com o novo presidente, contra quem fez campanha vigorosa no outono passado.

Obama é um homem cortês, e as pessoas que conviveram com Trump dizem que, apesar de seu rancor público, ele é divertido e engraçado em particular. Então talvez eles estivessem apenas brincando. Mas a sua história e o desdém público fizeram da sua interacção um dos momentos mais extraordinários numa era política viciosa.

Afinal de contas, Trump subiu ao poder com uma conspiração racista e falsa sobre o local de nascimento de Obama, e ainda lança calúnias sobre a nacionalidade e a fé do 44º presidente, apontando que o seu nome do meio é Hussein em comícios. Obama vê Trump como a antítese de tudo o que a América representa. Há apenas alguns meses, na Convenção Nacional Democrata, ele satirizou Trump como um “bilionário de 78 anos que não parou de reclamar dos seus problemas desde que desceu a sua escada rolante dourada, há nove anos”. Ele criticou “os apelidos infantis, as teorias malucas da conspiração, essa estranha obsessão com o tamanho das multidões” e comparou Trump a um vizinho que coloca seu soprador de folhas do lado de fora da sua janela. “De um vizinho, isso é cansativo. De um presidente, é simplesmente perigoso.”

Ainda não há amor perdido. Mas como os últimos 15 anos têm sido um duelo entre o Obamaismo e o Trumpismo, talvez o país possa consolar-se por ainda poderem pelo menos falar um com o outro. Quanto ao assunto da conversa – quem sabe? Talvez tenha sido o golfe, que pode ser a única obsessão que partilham.

Houve uma ausência notável nas fileiras das primeiras famílias: Michelle Obama, que pode achar a magnanimidade pública mais difícil do que o seu marido e rotulou Trump de racista misógino no seu próprio discurso na convenção Democrata.

Um encontro comovente entre Gore e Pence



Atrás dos presidentes estavam os vice-presidentes, Dan Quayle, Al Gore e Mike Pence, que saudaram Trump com um aperto de mão afetado que foi um legado da sua divisão quando o antigo e futuro presidente tentou roubar as eleições de 2020.

Houve um momento comovente quando Pence e Gore – dois vice-presidentes que escolheram a Constituição e colocaram o país em primeiro lugar a sair de eleições disputadas – levantaram-se e conversaram. As indignidades e ambições frustradas dos números dois ficaram à mostra depois que os presidentes deixaram o serviço primeiro com tratamento VIP e os VEEPs ficaram esperando para sair com o resto do público. Eles estavam presos no terceiro banco da catedral e, metaforicamente, na vida pública americana, fora do alcance tentador dos privilégios da presidência.

Houve outro ex-presidente que prestou homenagem a Carter, pelo menos em espírito e em palavras. O ex-presidente Gerald Ford, que Carter expulsou da Casa Branca nas eleições de 1976 e que morreu em 2006, escreveu um elogio fúnebre a um rival que se tornou um grande amigo, que foi lido por seu filho Steven.

No seu discurso final à nação, Gerald Ford escreveu que mesmo as ferozes animosidades da política desapareceram depois que ele e Carter aprenderam que “a derrota política e a escrita também podem ser libertadoras se libertarem você para discutir tópicos que não são necessariamente consistentes com o curto prazo”. termo popularidade política.”

Steven Ford voltou-se para os filhos de Carter depois de ler o elogio e disse-lhes: “Deus fez uma coisa boa quando criou o seu pai”.

Mas nem mesmo a morte pode acabar com a má vontade política. E os funerais de Estado são um ritual de Washington que oferece uma última oportunidade para acertar velhas contas e escrever a história de uma administração presidencial. O ex-chefe de política interna de Carter, Stuart Eizenstat, apresentou uma joia que se aplica a cada um dos ex-presidentes – e especialmente a Biden. “O teste dos presidentes americanos não é o número de anos que servem, mas a duração das suas realizações.”

Carter foi presidente por um único mandato, mas as suas conquistas – incluindo o acordo de paz de Camp David no Médio Oriente e a adoção precoce do ambientalismo – têm sido elogiadas desde a sua morte, à medida que a presidência, que muitas vezes foi ridicularizada, é reavaliada.

Dada a posse iminente de Trump e o seu legado de destruição das normas presidenciais, das cortesias públicas e das barreiras constitucionais, o funeral em homenagem a Carter, que era conhecido por apoiar a democracia e a piedade globais, iria sempre assumir uma dimensão alegórica.

Os golpes contra Trump foram menos abertos do que aqueles dirigidos a ele no funeral do ex-senador do Arizona John McCain em 2018. Mas ainda eram inconfundíveis.

Ted Mondale, filho do falecido vice-presidente de Carter, Walter Mondale, leu uma lembrança preparada por seu pai que lembrava como ele e Carter tentaram juntos resumir sua presidência em seus últimos dias no cargo e chegaram à conclusão: “Dissemos a verdade . Obedecíamos à lei. Mantivemos a paz.”

Seria difícil aplicar dois terços desse epigrama a Trump após o seu primeiro mandato. Enquanto Mondale elogiava Carter pelo seu reconhecimento precoce do aquecimento global, uma força que está a alimentar incêndios assassinos em Los Angeles, Trump, um negacionista das alterações climáticas, olhava para a sua ordem de serviço sentado ao lado da futura primeira-dama Melania Trump.

Um funeral de Estado é uma reunião dos clãs de Washington, uma convocação do próprio sistema que Trump prometeu destruir no seu segundo mandato. Carter não era um homem sociável e sua piedade constrangida às vezes irritava seus sucessores. Ele era o membro mais inquieto do clube do ex-presidente, além de Trump.

Mas, após a morte, tornou-se um avatar dos valores que muitos dos críticos de Trump consideram ameaçados à medida que o seu novo mandato começa.

O presidente vivo mais próximo de Carter foi Biden, que apoiou a sua candidatura presidencial em 1976 como jovem senador e que fez repreensões veladas a Trump nas suas últimas semanas no poder. Dada a antipatia de Biden pelo seu antecessor e sucessor, foi difícil não ver críticas deliberadas no seu elogio.

“Temos a obrigação de não dar ao ódio nenhum porto seguro. E enfrentar o que meu pai costumava dizer é o maior pecado de todos, o abuso de poder”, disse Biden. “Somos todos falíveis. Mas trata-se de nos perguntarmos: estamos nos esforçando para fazer as coisas, as coisas certas? Que valor – quais são os valores que animam o nosso espírito? Operamos com base no medo ou na esperança? Ego ou generosidade? Mostramos graça?

Os funerais de Estado destacam o envelhecimento das figuras públicas com quem o país conviveu quando eram mais jovens, marcando de forma pungente o tempo na história da América.

A dor da mortalidade estava gravada no rosto de Amy Carter, agora na meia-idade, mas de quem os americanos mais velhos se lembram como uma estudante despreocupada que cresceu na Casa Branca.

E em um dos momentos mais comoventes de uma cerimônia inspirada na muitas vezes dolorosa fábula nacional do país, o reverendo Andrew Young, que estava com Martin Luther King Jr. quando ele foi assassinado, sentou-se ao lado do caixão de Carter. Ele lembrou como o ex-presidente começou o seu século de vida crescendo numa área predominantemente negra da Geórgia rural e foi um corajoso defensor da igualdade racial no seu estado natal e na Casa Branca.

Young, o ex-embaixador de Carter nas Nações Unidas, leu as Escrituras para encerrar um serviço que deve ter sido especialmente comovente para os ex-presidentes, que, num sentido macabro, estavam tendo uma prévia de seus próprios funerais.

As conquistas, os arrependimentos, as ambições frustradas e as amarguras que ainda ressoam naquele banco presidencial não contarão muito no final. Mais cedo ou mais tarde, cada um deles acabará na nave, assim como Carter, em um caixão coberto com a bandeira americana.