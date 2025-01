O primeiro lutador surdo do UFC, Matt Hamill, anuncia que pode ouvir a família ‘pela primeira vez em 41 anos’

O ex-lutador do UFC Matt Hamill teve uma mudança de vida para começar o novo ano.

Hamill, o primeiro lutador surdo a disputar o UFC, anunciou que agora consegue ouvir pela primeira vez na vida após adquirir um novo aparelho auditivo digital. O veterano de 15 lutas no octógono compartilhou sua história no Instagram na quarta-feira.

“Acabei de adquirir os aparelhos auditivos digitais mais poderosos já fabricados”, escreveu Hamill. “Pela primeira vez em 41 anos, posso finalmente ouvir as vozes dos meus filhos, os sons das pessoas andando e rindo. Finalmente ouvi a voz da minha mãe e ela chorou. Estou ansioso para ouvir a voz do meu irmão Pat também. Só espero que ele não tenha uma voz de buzina de nevoeiro. Isso é incrível, embora eu saiba que levará tempo para me adaptar a tudo isso. Feliz Ano Novo!”

Controverso ou não, Hamill é o único lutador a vencer o atual campeão peso-pesado do UFC Jon Jones – uma desqualificação por cotoveladas ilegais no The Ultimate Fighter 10 Finale em dezembro de 2009. “The Hammer” foi 10-5 em sua corrida no UFC, e também competiu na terceira temporada de O lutador final.

Hamill perdeu três de suas últimas quatro lutas no octógono, antes de competir por eventos como World Series of Fighting e Combate Americas. O jogador de 41 anos conquistou vitórias nas duas últimas lutas de MMA no cenário regional, incluindo uma vitória por decisão dividida em sua última luta pelo Maverick MMA, em abril de 2018.