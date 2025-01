O que assistir em um dia agitado de audiências de confirmação do Gabinete de Trump

CNN

As escolhas do presidente eleito Donald Trump para procurador-geral, secretário de Estado e vários outros cargos importantes do Gabinete devem comparecer às comissões do Senado na quarta-feira para audiências de confirmação de alto risco.

As audiências, cinco dias antes de Trump tomar posse, ocorrem num momento em que o Senado liderado pelos republicanos parece estar em grande parte alinhado com as escolhas do presidente eleito.

Uma de suas escolhas mais controversas, Pete Hegseth para secretário de Defesa, iniciou as audiências desta semana na terça-feira com uma aparição às vezes controversa perante o Comitê de Serviços Armados do Senado. Mas no final do dia, a senadora de Iowa Joni Ernst – um dos poucos republicanos cujo apoio estava em questão – anunciou que apoiaria a sua nomeação.

Na quarta-feira, dois moradores da Flórida – o senador Marco Rubio, escolhido por Trump para liderar o Departamento de Estado, e a ex-procuradora-geral do estado Pam Bondi, escolhida por ele para liderar o Departamento de Justiça – estão entre os seis nomes definidos para audiências, todos os quais geraram menos controvérsia do que Hegseth.

As outras audiências no convés: o ex-deputado de Wisconsin Sean Duffy do Departamento de Transportes; o executivo da indústria de energia Chris Wright, do Departamento de Energia; John Ratcliffe, um ex-congressista que foi brevemente diretor da inteligência nacional durante o primeiro mandato de Trump, para diretor da CIA; e Russell Vought, um dos principais autores do Projeto 2025, para o Escritório de Gestão e Orçamento.

Aqui está o que assistir nas audiências de quarta-feira:

Esperava-se que Rubio, uma presença respeitada no Senado que nem sempre esteve na órbita política de Trump, obtivesse facilmente a confirmação como principal diplomata do presidente eleito a partir do momento em que foi escolhido para o cargo.

No entanto, Rubio, visto como um falcão na política externa, terá primeiro de explicar à Comissão de Relações Exteriores do Senado – na qual atuou – o que a abordagem “América em primeiro lugar” de Trump significará para o papel dos Estados Unidos no mundo. Há oito anos, Rubio – vindo de uma candidatura fracassada às primárias presidenciais contra Trump – desafiou Rex Tillerson, o escolhido para o primeiro mandato para secretário de Estado, sobre algumas das opiniões isolacionistas de Trump. Agora é o republicano da Florida quem estará na berlinda, respondendo às perguntas dos seus colegas e tentando provar a sua lealdade ao presidente eleito.

“A principal prioridade” do Departamento de Estado de Trump “deve ser e será os Estados Unidos”, deverá dizer Rubio, de acordo com excertos das suas observações preparadas obtidas pela CNN.

O republicano da Florida planeia dizer que “enquanto a América continuava muitas vezes a dar prioridade à ‘ordem global’ acima dos nossos interesses nacionais fundamentais, outras nações continuaram a agir da forma como os países sempre agiram e sempre agirão, naquilo que consideram estar no seu melhor. interesse.”

Rubio também planeia atingir a China, alegando que o país “mentiu, enganou, hackeou e roubou o seu caminho para o estatuto de superpotência global, às nossas custas”. Os comentários de Rubio ocorrem no momento em que Trump promete tarifas massivas sobre produtos chineses.

Uma das questões mais prementes que Rubio poderá enfrentar se for confirmado é o apoio dos EUA à Ucrânia contra a invasão da Rússia – e como isso irá mudar na nova administração. Trump pediu um fim negociado para a guerra.

Filho de imigrantes cubanos e há muito tempo linha-dura em Cuba, Rubio também poderia abordar o anúncio do governo do presidente Joe Biden na terça-feira de que removerá Cuba da lista estatal de patrocinadores do terrorismo – uma lista que também inclui Coreia do Norte, Síria e Irã.

Rubio já conquistou o apoio de alguns democratas e está praticamente garantido que obterá uma rápida confirmação. A sua tarefa maior e de longo prazo poderá ser a de enfrentar os aliados mais isolacionistas de Trump, que poderão tentar minar o seu papel assim que a próxima administração tomar posse.

A sombra do 6 de janeiro e os processos políticos



Há poucas dúvidas de que os republicanos apoiarão Bondi, que foi a segunda escolha de Trump para procurador-geral depois que o ex-deputado da Flórida Matt Gaetz retirou-se da consideração.

Mas os democratas provavelmente usarão a sua audiência de confirmação, marcada para durar dois dias, para pressionar por respostas sobre se ela agirá de acordo com o desejo frequentemente declarado de Trump de visar os seus inimigos políticos para serem processados.

Os democratas também provavelmente usarão a audiência de Bondi perante o Comitê Judiciário do Senado na quarta e quinta-feira para pressionar por detalhes sobre os planos de Trump de perdoar os apoiadores de Trump que foram condenados por suas ações durante o motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio.

A audiência ocorre um dia depois de o procurador especial Jack Smith, que processou Trump pelos seus esforços para anular os resultados eleitorais de 2020, ter divulgado um relatório concluindo que o seu gabinete “avaliou que as provas admissíveis eram suficientes para obter e sustentar uma condenação em julgamento”.

Bondi, que se juntou à defesa legal de Trump durante o seu primeiro julgamento de impeachment em 2019, apoiou as mentiras de Trump sobre as eleições de 2020 e pode ser questionado sobre essas falsas alegações.

Em meio a ataques dos democratas sobre o seu conteúdo, Trump, durante a campanha, rejeitou o Projeto 2025, um plano conservador de longo alcance para um segundo mandato de Trump, elaborado por uma série de seus aliados e ex-funcionários.

No entanto, um dos principais autores desse projecto, Vought, é a escolha de Trump para liderar o Gabinete de Gestão e Orçamento – provavelmente regressando ao cargo que desempenhou na primeira administração de Trump.

Vought deve comparecer perante o Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado na quarta-feira.

Ao contrário de alguns indicados, Vought terá que testemunhar duas vezes – inclusive em uma audiência de confirmação do Comitê de Orçamento do Senado, ainda não agendada.

Os democratas poderiam aproveitar a audiência para colocar Vought em dúvida sobre se ele acredita que Trump pode cortar gastos sem a aprovação do Congresso – e se Trump pode substituir funcionários federais por nomeados políticos.

A escolha de Wright, um executivo de uma empresa de fracking do Colorado, por Trump, para o Departamento de Energia sinalizou a dramática mudança política que a sua administração fará em relação ao impulso da administração Biden pelas energias renováveis.

Os democratas do Comitê de Energia e Recursos Nacionais tentaram adiar a audiência, reclamando que 24 horas antes de sua audiência, eles não haviam recebido a documentação ética e de divulgação financeira de Wright do Escritório de Ética Governamental.

Wright também atuará como membro do recém-formado Conselho de Energia Nacional, que, segundo Trump, consistirá de todas as agências envolvidas no “licenciamento, produção, geração, distribuição, regulação, transporte” de energia. O governador da Dakota do Norte, Doug Burgum – a escolha de Trump para o Departamento do Interior – será o presidente.

“O mundo funciona à base de petróleo e gás, e precisamos disso”, disse Wright à CNBC numa entrevista de 2023, dizendo que os apelos para a transição dos combustíveis fósseis numa década eram um “prazo absurdo”.