O que Chino Huerta respondeu sobre seu apelido e o ‘Salah mexicano’?

‘Chino’ Huerta participou na sua primeira conferência de imprensa com o Anderlecht e mostrou-se simpático e sorridente face às perguntas.

César Huerta teve uma apresentação peculiar com o Anderlecht. O jogador mexicano recebeu perguntas da imprensa belga que iam desde aspectos futebolísticos, à sua decisão de ir para a Europa, mas também recebeu perguntas sobre o motivo da sua alcunha de ‘Chino’, bem como de ‘Mexican Salah’.

‘Chino’ Huerta participou de sua primeira coletiva de imprensa com o Anderlecht acompanhado por uma pessoa que serviu de tradutor tanto para o jogador quanto para os repórteres. O jogador de futebol mostrou-se simpático e sorridente diante de todas as perguntas, mas houve duas que fizeram o jogador rir, pois lhe perguntaram sobre seu apelido e sobre o ‘Salah mexicano’.

‘Chino’ Huerta responde sobre o ‘Salah mexicano’

A primeira pergunta sobre os apelidos dos ‘Chino’ Huerta era sobre ele ‘Mexicano Errado’. O repórter questionou o jogador sobre o apelido que o liga Mohammed Salahjogador do Liverpool, e sim, o egípcio é um dos seus ídolos.

César Huerta compareceu à imprensa para falar sobre sua nova aventura no Anderlecht. @rscanderlecht

“É um jogador que gosto muito, parecido na posição que jogo e gosto disso. No México começaram a me chamar assim por causa da minha aparência física”, foi a resposta dada pelo ‘Chino’ Huertaque sorriu desde o primeiro momento em que recebeu a pergunta.

‘Chino’ Huerta explica seu apelido na Bélgica

A primeira conferência de César Huerta no futebol Bélgica Ele encerrou com duas perguntas sobre seu apelido. ‘Chino, situação que também fez sorrir o jogador de futebol mexicano, que gentilmente explicou o motivo à imprensa.

“Não tenho nenhum problema em ser informado ‘Chinês’, É assim que me conhecem no México, até na minha família me chamam ‘Chino’“foi a primeira resposta de Cesar sobre seu apelido. “No México, por causa do cabelo cacheado é ‘Chino’. Estes são chineses (apontando para o cabelo). Desde criança eu era chinês, já era o ‘chino’”, destacou.