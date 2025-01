O silêncio de Kim Kardashian sobre incêndios florestais levanta sobrancelhas em meio à promoção de Skims

Kim Kardashian e sua marca de roupas, Desnatadosestão enfrentando reação online depois de postar conteúdo promocional durante os devastadores incêndios florestais no condado de Los Angeles. Os incêndios florestais, que forçaram 30.000 residentes evacuarão suas casasacendido na noite de terça-feira. Apesar da crise contínua, Skims compartilhou vários posts no Instagram promovendo sua liquidação de inverno, gerando críticas de fãs e seguidores que consideraram o momento “surdo”.

Uma das postagens anunciou: “A PROMOÇÃO DE INVERNO COMEÇA AMANHÃ,” poucas horas após o início do incêndio em Palisades. No dia seguinte, a marca continuou seus esforços promocionais, compartilhando imagens de um moletom verde com a legenda: “A PROMOÇÃO DE INVERNO ESTÁ AQUI. Compre até 50% de desconto em coleções selecionadas mais vendidas e comece 2025 com a melhor aparência no SKIMS.“Mais tarde naquele dia, outro post apresentava o vestido Soft Long Slip em Bordeaux, pedindo aos seguidores que”atualize seu guarda-roupa por menos.”

Kim Kardashian ‘incomoda’ os fãs ao ser vista parecendo atordoada e confusa rastejando no chão no vídeo

As seções de comentários dessas postagens foram rapidamente inundados com críticas. Muitos usuários expressaram decepção com o fato de Kardashian e sua marca não abordou os incêndios florestais nem compartilhou recursos para ajudar as pessoas afetadas. Uma pessoa comentou: “Que tal fazer um post sobre recursos que estão acontecendo em Los Angeles e o que Kim e skims estão fazendo para ajudar!!”

Outro acrescentou: “Ainda tentando ganhar dinheiro com as pessoas durante os terríveis incêndios.” Alguns até sugeriram que a empresa tomasse medidas, com um usuário propondo: “Arrume o dinheiro e as roupas íntimas e leve para as pessoas que precisam de ajuda em Los Angeles.”

Os críticos chamam o marketing “surdo” de Kardashian

Em meio à reação, alguns fãs defenderam Kardashian, argumentando que ela também poderia estar lidando com a tragédia à sua maneira. “Ela também está no meio de um evento traumático, tenha alguma empatia,” escreveu um apoiador. Outro acrescentou: “Para todos que odeiam, vocês foram trabalhar durante os incêndios? Porque é isso que ela está fazendo… TRABALHANDO.”

Embora Kardashian tenha não postou pessoalmente sobre os incêndios florestais em sua contasua irmã Khloé Kardashian tem compartilhado recursos ativamente e informações sobre sua história no Instagram. Isso levou um comentarista a elogiar Khloé como “o MAIS REAL”. contrastando suas ações com as de Kim.

Ainda não está claro se Kardashian aprovou pessoalmente as postagens promocionais de Skims. Um representante da marca ainda não respondeu aos questionamentos sobre a situação. Enquanto isso, os críticos continuam a chamar para obter mais sensibilidade da empresa durante um período tão devastador para os residentes de Los Angeles.