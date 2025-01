O tribunal federal de apelações não bloqueará o plano de Garland de divulgar o relatório do advogado especial sobre os casos Trump

CNN

O presidente eleito Donald Trump perdeu sua tentativa junto a um tribunal federal de apelações de bloquear a divulgação pelo Departamento de Justiça do relatório final do procurador especial Jack Smith sobre as investigações sobre ele.

O 11º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA, no entanto, deixou uma suspensão de três dias na divulgação do relatório pelo DOJ, o que poderia permitir mais recursos, mas também convidou o departamento a contestar ainda mais essa retenção.

A decisão do recurso deverá provocar mais atividades judiciais sobre o trabalho do procurador especial antes da posse de Trump para o seu segundo mandato, em 20 de janeiro.

Espera-se que Trump apele da decisão do 11º Circuito para a Suprema Corte.

Trump e dois dos seus funcionários acusados ​​na investigação de documentos confidenciais de Smith tentaram bloquear a divulgação do relatório, incluindo o seu volume sobre a subversão eleitoral de 2020.

No início desta semana, o procurador-geral Merrick Garland anunciou planos de divulgar o volume relativo a 6 de janeiro de 2021, após a aprovação do tribunal. Por enquanto, porém, ele permanece vinculado à suspensão de três dias que a juíza distrital dos EUA, Aileen Cannon, impôs a qualquer publicação após a decisão do recurso.

Garland decidiu não divulgar publicamente o volume do relatório que trata do caso de documentos confidenciais, já que os ex-co-réus de Trump nessa acusação poderiam ver o processo criminal contra eles revivido no futuro.

O relatório seria a palavra final de Smith sobre o que suas investigações revelaram, depois de encontrar vários obstáculos no tribunal. No caso de subversão eleitoral, ele alegou que Trump e vários co-conspiradores não indiciados empreenderam um esquema em várias fases para atacar a transferência pacífica de poder, culminando no ataque de Janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA por apoiantes de Trump.

A investigação de documentos confidenciais resultou em acusações de que Trump manipulou mal as informações de defesa nacional e obstruiu a investigação federal sobre o paradeiro dos documentos. Cannon, no entanto, acabou rejeitando o caso contra o presidente eleito e seus co-réus, alegando que Smith não tinha autoridade para iniciá-lo.

Trump, cujos advogados conseguiram rever um rascunho do relatório do procurador especial, classificou-o em processos judiciais como “nada menos do que outra tentativa de golpe político cujo único objectivo é perturbar a transição presidencial e minar o exercício do poder executivo do Presidente Trump”.

Esta história está quebrando e será atualizada.

Paula Reid da CNN contribuiu para este relatório.