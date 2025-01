Obras de drenagem realizadas pela Prefeitura de Penedo mostram eficiência durante fortes chuvas

As fortes chuvas que atingiram Penedo nos últimos dias colocaram à prova as obras de infraestrutura realizadas pela Prefeitura, especialmente nas áreas de drenagem. Localidades historicamente afetadas por alagamentos tiveram situação controlada, refletindo a eficácia das intervenções realizadas pela administração municipal.

Entre as áreas que apresentaram melhorias significativas estão a Rua Campos Teixeira e parte do bairro Santa Cruz, que tiveram escoamento eficiente das águas pluviais graças às tubulações instaladas no bairro Nossa Senhora de Fátima (Coreia). Pequenas situações foram registradas no bairro Ouro Verde, mas nada comparado aos alagamentos frequentes e invasões de água em residências que eram comuns em anos anteriores. Além disso, bairros como Cacimbinhas e Litoral também apresentaram avanços significativos, reflexo das obras de drenagem realizadas recentemente, que ajudaram a proteger os moradores e minimizar os impactos das fortes chuvas.

Essas ações fazem parte de um amplo programa de melhorias urbanas, o Reconstruir Penedo, que inclui, além das obras de drenagem, a pavimentação de diversas ruas de Penedo. Esse trabalho tem sido conduzido com o objetivo de garantir mais qualidade de vida para a população, melhorar a mobilidade urbana e reduzir os impactos causados pelas chuvas.

O prefeito Ronaldo Lopes tem conduzido sua gestão com foco em ações concretas que trazem melhorias significativas para Penedo. Trabalhando de forma planejada, ele tem priorizado obras estruturantes, como drenagens e pavimentações, que ajudam a resolver problemas históricos da cidade e garantem mais segurança e qualidade de vida para a população.

A gestão municipal reafirma o compromisso de continuar investindo em infraestrutura, priorizando obras que tragam benefícios diretos para os penedenses e reforçando sua responsabilidade com o desenvolvimento urbano de Penedo.

