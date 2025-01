Penedense vence Murici por 1 a 0 na estreia do Alagoano 2025; veja o gol

O Penedense venceu o Murici por 1 a 0, na tarde deste sábado (11), no Estádio Alfredo Leahy, em Penedo, na estreia do Campeonato Alagoano 2025.

A partida foi transmitida com imagens na TV Pajuçara/RECORD, além de cobertura especial no TNH1 e na Pajuçara FM.

Afonso balançou as redes para o Penedense, que somou os primeiros três pontos na competição. O atacante foi eleito o craque da partida.

O primeiro tempo foi bem estudado pelas duas equipes, que cederam poucos espaços para jogadas de perigo. Do lado do Alviverde, o atacante Júlio César teve uma boa chance, mas que ficou nas mãos do goleiro Alexandre. Já do lado do Nense, Jardel recebeu o cruzamento de Thiaguinho, mas a bola quicou e ficou fácil para o goleiro do Murici.

As coisas mudaram no 2º tempo. Logo aos três, Vítor Paraíba fez bela jogada e rolou para Afonso, que girou e bateu para o fundo da rede. Penedense 1 x 0 Murici.

Veja o gol:

Próximos jogos do Penedense:

CSE (F) – 16/01, 20h

ASA (F) – 19/01, 16h

Coruripe (C) – 25/01, 16h

Próximos jogos do Murici:

Coruripe (C) – 15/01, 20h

CSA (F) – 18/01, 16h

ASA (F) – 26/01, 16h

Matéria em atualização