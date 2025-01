Petisco para assistir ao Campeonato Alagoano de Futebol

Hoje começa o Campeonato Alagoano de Futebol, e você vai acompanhar tudo através da tela da TV Pajuçara.

Para deixar os jogos ainda mais prazerosos, nada melhor do que assistir ao time do coração comendo um petisquinho delicioso, né?! Entãoi já pode se preparar que eu me comprometo com você a preparar receitas práticas pra salvar seu jogão. Como a que vamos ensinar hoje, no Sempre com Você, na TV Pajuçara: Croquete de Tilápia com massa de macaxeira.

E aí; quer aprender?! Vem cá!

Ingredientes do recheio:

500g de CMS de Tilápia Cia dos Frios

1 cebola

2 dentes de alho

1 tomate

1/3 de pimentão

1 pimenta de cheiro

Coentro

Sal

Páprica doce

Colorau

Ingredientes da massa:

300g de macaxeira cozida

1 xícara de farinha de trigo

2 colheres de margarina

Sal

Chimichurri

Modo de preparo:

Para o recheio, coloque todos ingredientes numa panela e leve a fogo médio até que a tilápia fique totalmente cozida. Reserve e deixe esfriar.

Para a massa:

Amasse a macaxeira já cozida, misture a margarina, o sal e o chimichurri. Adicione a farinha de trigo aos poucos, até a massa não grudar mais nas mãos. Em seguida abra a massa na mão, recheie com a tilápia e feche no mesmo formato da foto. Para empanar, mergulhe o croquete na farinha de trigo, depois numa mistura de ovo e água, e depois na farinha panko. Leve para fritar em óleo quente e sirva.

Essa é a combinação perfeita para a grande estreia de hoje.

Eu espero que você tenha gostado.

Beijos carinhosos e até o próximo post.