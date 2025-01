PGJ Lean Araújo participa da reinauguração do Fórum da Ufal

O procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, ao lado de outros membros do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL), prestigiou, na manhã desta sexta (10), a reinauguração do Fórum da Universidade Federal de Alagoas (Ufal). Além de abrigar a estrutura do Poder Judiciário, o prédio contará com espaços destinados ao Ministério Público, à Defensoria Publica e à Ordem dos Advogados do Brasil.

Após a reforma, o espaço interno do fórum foi ampliado, o que permitirá o aperfeiçoamento dos trabalhos para os integrantes do Sistema de Justiça, como promotores e juízes, que tiveram as salas centralizadas e ampliadas.

Ao discursar, o chefe do Ministério Público destacou que a atual presidência do Tribunal de Justiça promove uma gestão baseada no diálogo, o que permitiu vários avanços do Poder Judiciário nos últimos anos: “É um modelo dialogal cuja capacidade é a de agregar os órgãos, tanto que, neste fórum, teremos juízes, promotores de Justiça, defensores púbicos e advogados trabalhando lado a lado, o que vai facilitar a assistência jurídica à população, principal destinatária dos nossos serviços”, declarou Lean Araújo.

Além do chefe do MPAL, também prestigiaram a cerimônia os procuradores de Justiça Isaac Sandes e Luiz Vasconcelos, e a promotora de Justiça Adriana Feijó.

As obras do prédio José Cavalcante Manso foram executadas com recursos do Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário (Funjuris).

“Quero destacar que o nome dado ao nosso fórum é uma homenagem justa e merecida por ter sido o desembargador José Cavalcante Manso um grande magistrado. Depois, agradeço a parceria com a Universidade Federal de Alagoas

Púbiica para que pudéssemos instalar o prédio aqui. A Ufal é uma instituição pública, gratuita e de excelência no ensino. Por fim, reafirmo que a concepção deste espaço foi idealizado para receber, para além do Poder Judiciário, os demais órgãos do Sistema de Justiça, como MP, Defensoria e OAB, justamente porque, com todos os profissionais trabalhando no mesmo lugar, o serviço será melhor prestado, com atendimento mais rápido ao cidadão”, afirmou o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Fernando Tourinho.

Outras melhorias

A estrutura metálica da cobertura do prédio antigo foi recuperada e todas as telhas velhas substituídas. Na fachada, foi realizada a troca de esquadrias, colocado revestimento cerâmico e construído um pórtico de entrada.

O estacionamento conta agora com nova pavimentação, agenciamento, sinalização vertical e horizontal e paisagismo. Os banheiros foram modernizados e ampliados, conforme as normas de acessibilidade, e uma sala técnica foi ampliada. Para aumentar a segurança, foram instalados pórticos, detectores de metais e catracas. Já o Escritório Modelo da Ufal teve as salas e copa ampliadas.

Foi criado ainda espaço multidisciplinar com salas de atendimento, recepção e apoio interdisciplinar; uma sala de reunião para necessidades do Fórum; e novas salas para Conselho Penitenciário e Conselho Comunitário.