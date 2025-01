PGL Lean Araújo recebe visita de cortesia da nova cúpula da Prefeitura de Palmeira dos Índios

Nesta segunda-feira (13), o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, recebeu visita de cortesia da nova gestão da Prefeitura de Palmeira dos Índios, que assumiu a administração do município neste mês de janeiro. Na ocasião, o chefe do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) destacou a importância do diálogo entre a instituição e o Executivo e discutiu pautas de interesse da população.

Durante a reunião, o procurador-geral de Justiça informou à prefeita Luiza Júlia que o Ministério Público está de portas abertas para dialogar com as instituições públicas, sempre pensando no bem-estar dos cidadãos alagoanos. “Tenham a certeza que o Ministério Público sempre estará à disposição para o diálogo, sobretudo, para tratar de garantia de direitos ao cidadão. É papel do MP, por meio dos seus promotores e procuradores de Justiça, orientar e fiscalizar o poder público para melhor servir a sociedade, e isso pode se dar através de discussões consensuais”, declarou Lean Araújo.

Empossada recentemente, Luiza Júlia informou que o objetivo principal da visita de hoje foi apresentar a nova gestão da pasta ao Ministério Público. Ela aproveitou a oportunidade para destacar o trabalho que o MP vem desenvolvendo na promoção da cidadania: “Viemos até aqui conversar com o procurador-geral de Justiça para aproximar ainda mais as instituições. O Ministério Público tem sido um parceiro da Prefeitura de Palmeira dos Índios. Percebo, ao chegar aqui, um ambiente propício ao diálogo. O nosso objetivo aqui hoje é dar continuidade a esse bom relacionamento entre as instituições”, disse ela.

Durante sua visita, também estiveram presentes Sheila Duarte, vice-prefeita, Henrique Romeiro, secretário de Comunicação, Marconde Oliveira, procurador-geral do município, e Júlio Cezar, ex-prefeito da cidade.