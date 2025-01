Polícia apreende 21 armas de fogo em uma semana Alagoas

A Polícia Militar de Alagoas disponibilizou nesse sábado (11) o relatório referente às apreensões de armas de fogo, com os dados contabilizados pela Seção de Estatística e Ciência Aplicada da corporação. De 5 a 11 de janeiro, 21 armas de fogo foram apreendidas em ocorrências registradas em Maceió e no interior.

A capital alagoana foi a cidade onde mais houve apreensão de armas, com um total de sete dos 21 registros, entre revólveres, pistolas, rifles e espingardas; seguida pelos municípios de Rio Largo, com quatro casos; e de Piranhas e Satuba, com dois casos cada uma. Rio Largo conta com reforço no policiamento por tempo indeterminado, por meio de ações integradas coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Apreensão de revólveres em Rio Largo

O reforço resultou na apreensão de dois revólveres calibre 38, além de cinco munições, na madrugada deste sábado (11), no Conjunto Antônio Lins, bairro da Mata do Rolo, após abordagens de equipes do 4º Batalhão.

As armas estavam com um indivíduo que faria a entrega do material ilícito a uma pessoa no conjunto. A ocorrência foi apresentada à Central de Flagrantes, em Maceió, onde foi lavrado o Boletim e os autos de exibição e apreensão e de prisão em flagrante.