Polícia Científica faz exames para descobrir causas do incêndio em hotel na Pajuçara

O Instituto de Criminalística (IC) de Maceió confirmou, nesta sexta-feira (17), que segue realizando exames complementares para apurar as causas do incêndio que atingiu um hotel no bairro da Pajuçara, em Maceió. A perícia inicial foi realizada pelos peritos criminais Diozênio Monteiro e José Veras, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, sob a coordenação do Major Eduardo.

Diozênio Monteiro, perito criminal graduado em engenharia elétrica, explicou que durante a perícia, foi identificado o local onde o fogo teve início. Ele também afirmou que alguns equipamentos elétricos foram coletados para uma análise mais aprofundada, a fim de determinar qual elemento ou dispositivo causou o incêndio.

“Esses exames complementares são essenciais para concluir o laudo técnico do caso”, disse o perito. Diozênio ressaltou ainda que o prazo para a entrega do laudo pericial é de 10 dias, conforme prevê o Código de Processo Penal (CPP), mas, diante da complexidade do caso, esse prazo pode ser prorrogado, caso os peritos solicitem.

O incêndio, ocorrido no 6º andar do hotel, resultou na morte do sargento do Distrito Federal, Adriano Damásio Lopes, de 44 anos, que estava de férias em Maceió. O militar, ao perceber a gravidade da situação, ajudou no resgate de outros hóspedes, mas inalou uma grande quantidade de fumaça.

O sargento foi socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde sofreu uma parada cardíaca e faleceu. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Estácio de Lima, onde foi necropsiado e liberado nesta quinta-feira para a família realizar os procedimentos para sepultamento.

Os trabalhos periciais do IC e do CBM foram acompanhados pela delegada Luci Mônica, do 2º Distrito Policial (2º DP). Quando concluído, o laudo que busca esclarecer todos os detalhes que envolvem a tragédia será encaminhado à delegada para dar sequência à apuração dos fatos.