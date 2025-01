Polícia Civil cumpre mandado contra Babal Guimarães

Na manhã desta quarta-feira, 15 de janeiro, a Polícia Civil de Penedo deflagrou uma operação de grande porte, sob a coordenação do delegado Rômulo Andrade. O alvo principal da ação foi a residência do influenciador digital Babal Guimarães, irmão de Lucas Guimarães, localizada no Conjunto Ouro Verde na cidade de Penedo.

De acordo com informações preliminares, foram apreendidos diversos itens de alto valor, como dinheiro em reais, dólares e euros, além de joias, relógios e veículos, incluindo uma motocicleta de 700 cilindradas e um quadriciclo. Cartões bancários e a carteira de identidade do influenciador também estão entre os itens recolhidos.

Ainda não foi confirmado se Babal Guimarães estava presente na residência no momento da operação. O motivo exato da ação também não foi divulgado até o momento, mas especula-se que as apreensões possam estar relacionadas a investigações em curso.

A operação ganhou destaque local e pode alcançar repercussão nacional devido à notoriedade de Babal Guimarães e seus vínculos com o cenário público. Novas informações serão divulgadas assim que disponíveis, com atualização direta da delegacia regional de Penedo.