Polícia Militar apreende arma e drogas no interior do estado

Nesta quarta-feira (1º), por volta das 10h, o 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreendeu uma arma de fogo no conjunto Rosete Andrade, município de Penedo. Uma espingarda calibre 36 com sete munições (sendo quatro deflagradas e três intactas) foi retirada de circulação.

A guarnição RP 1 foi acionada via Copom para atender uma ocorrência em um bar. No local, teria ocorrido uma briga e um dos envolvidos estaria com um ferimento na cabeça. Os dois foram localizados e um deles revelou que possuía uma arma em sua residência. Com a devida autorização, foi feita a busca no endereço. A arma foi localizada e, junto com o autor, conduzida ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Penedo.

Já na noite do último dia do ano de 2024, a 9ª Companhia de Polícia Militar Independente (CPM/I) flagrou um caso envolvendo tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O registro ocorreu por volta das 20h da terça-feira (31) em um trecho de difícil acesso, no morro da Rua das Mangueiras, município de Jequiá da Praia.

Foram apreendidas 653g de maconha, uma espingarda calibre 12 com quatro munições (duas intactas) e uma balança de precisão, guardadas em uma casa abandonada. Todo o material encontrado foi recolhido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em São Miguel dos Campos para o registro da apreensão e as providências cabíveis.

A guarnição do Cisp de Jequiá da Praia, com base em levantamentos realizados pelo Serviço de Inteligência da Companhia, foi até o endereço onde estaria acontecendo possível corte, distribuição e consumo de drogas. No momento da abordagem, o imóvel estava desocupado e ninguém foi preso.