Policial militar da ativa matou delator do PCC, aponta investigação

A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo prendeu na manhã desta quinta-feira (16) 15 policiais militares suspeitos de envolvimento com o PCC (Primeiro Comando da Capital) e na morte de Antônio Vinicius Gritzbach, 38, delator da facção.

Entre eles está o policial militar da ativa Dênis Antonio Martins, 40, apontado pela investigação como um dos autores dos disparos que mataram o delator. A prisão dele é temporária.

Segundo o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, também foram presos preventivamente (sem prazo) 14 policiais militares – um tenente que chefiava a escolta irregular de Gritzbach, 12 cabos e solados que integravam esse grupo e outro tenente que facilitava a folga de agentes que participavam da segurança do delator.

A operação, chamada de Prodotes, cumpre sete mandados de busca e apreensão na capital e na Grande São Paulo.

“A operação teve início após uma denúncia anônima recebida em março de 2024, apontando possíveis vazamentos de informações sigilosas que favoreciam criminosos ligados à facção”, afirmou a Corregedoria.

Os militares também são suspeitos de vazar informações de operações e investigações para a alta cúpula da facção.

“Depois do assassinato, nós realizamos serviços de inteligência, e após esse trabalho de inteligência, restou o trabalho de reconhecimento de imagens divulgadas após o assassinato, para ter a comprovação de quem era realmente o atirador. Aí conseguimos identificá-lo, qualificá-lo, e foi só o tempo de solicitar à Justiça a prisão “, explicou.

O empresário foi assassinado a tiros em 8 de novembro de 2024, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ele era jurado de morte pelo PCC.

Gritzbach, ligado à facção criminosa, teria se envolvido numa série de problemas com o grupo. Ele era suspeito de ter mandado matar dois integrantes da facção. Também fechou um acordo de delação premiada com a Justiça.

O delator voltava de uma viagem a Alagoas. Conforme mostram imagens do ataque, ele havia acabado de deixar a área de desembarque do terminal 2 do aeroporto quando homens encapuzados saíram de um Volkswagen Gol preto e atiraram contra o empresário.

Os disparos foram feitos perto do portão, em meio à circulação de outros passageiros. Os atiradores entraram no carro e fugiram.

Dias após o crime, membros da investigação diziam que as suspeitas do assassinato apontavam para os militares envolvidos na escolta do delator.

Ao todo, cinco policiais militares participavam do trabalho de escolta de Gritzbach. Eles foram contratados de maneira particular pelo empresário, que não tinha direito a segurança oficial.

Segundo Derrite, esses policiais eram investigados desde abril de 2024 em razão dessa escolta ilegal.

Quatro dos PMs estavam em veículos blindados que deveriam escoltar o delator do aeroporto até a sua casa. Um quinto agente viajou com o empresário para Alagoas, onde ficaram por sete dias.

Esse PM estaria à frente de Gritzbach e de sua namorada quando houve o ataque no aeroporto. Não há indícios de que ele tenha tentado reagir à emboscada, embora estivesse armado.

Para a Polícia Civil, um dos pontos cruciais na investigação é esclarecer se um dos veículos usados pela equipe de escolta de fato apresentou problemas mecânicos. Conforme relato dos PMs, a Amarok usada por eles teve uma pane na ignição e, por isso, três dos quatro agentes não puderam ir até o desembarque. Eles ficaram em um posto de combustível.

Apenas um PM da escolta seguiu em um segundo veículo, mas não chegou a tempo de impedir o crime.

A participação de policiais na morte do empresário já era uma das linhas de investigação do crime, já que Gritzbach teria delatado um grupo de policiais civis em suposto esquema de corrupção.

ADVOGADO DIZ QUE NÃO HÁ PRESSUPOSTOS PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO DE PMS – O advogado Ivelson Salotto, que defende policiais militares que faziam a escolta de Vinicius Gritzbach, contesta os pedidos de prisão.

“Não tem nenhum dos pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva deles”, disse à Folha de S.Paulo na manhã desta quinta.

Segundo Salotto, os PMs não tinham conhecimento de nenhum envolvimento de Vinícius com a organização criminosa. “Isso é uma balela, tanto é que o Vinícius sequer foi condenado.”

O advogado, que também já integrou a defesa do próprio Gritzbach e intermediou a indicação dos PMs para a escolta dele, diz ainda que o policial apontado pela investigação como atirador não fazia a parte da escolta.

“É desconhecido pelo pessoal da escolta, como é desconhecido por mim”, disse. “Não tem nenhum vínculo, absolutamente nenhum vínculo”, reforça.

Salotto participava de um grupo de três advogados que defendia Gritzbach das acusações de lavagem de dinheiro. Ele foi contrário ao acordo de delação premiada fechado pelo delator com o Ministério Público de São Paulo, o qual teria sido negociado sem seu conhecimento.

Após o assassinato de Gritzbach, Salotto passou a defender os policiais militares da escolta na investigação do caso.