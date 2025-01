Policial penal tem arma avaliada em cerca de R$9 mil furtada dentro de academia

Um policial penal teve a arma furtada dentro de uma academia no bairro Zélia Barbosa, em Arapiraca, Agreste de Alagoas. O caso foi registrado no começo da noite dessa terça-feira (14), por volta das 19h. As informações são da Polícia Militar.

Segundo a PM, o dono do estabelecimento relatou que a vítima estava treinando no local e, ao finalizar os exercícios, não encontrou a sua pistola Glock, modelo G19 9mm. O modelo é comercializado por valores que podem variar de R$8 mil a R$11 mil, a depender da loja, com um custo médio em cerca de R$9 mil.

Quando a polícia chegou ao local para investigar a situação, a vítima já não estava mais lá, porque tinha ido à delegacia para registrar o boletim de ocorrência em relação ao crime de furto. Foram realizadas buscas dentro da academia, porém, o objeto não foi encontrado.