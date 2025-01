Por que América e Cruz Azul não contrataram James Rodríguez?

O atacante colombiano estava à disposição de América e Cruz Azul, mas as equipes descartaram a opção de transferência

América sim Cruz Azul Eles tiveram a opção de assinar James Rodríguez. Os dois times da Cidade do México tiveram a oportunidade de contratar o meio-campista colombiano, embora tenham descartado a alternativa por não se enquadrar nos projetos de cada equipe.

América Foi uma das equipes que teve a opção de contratar o meio-campista colombiano. O jogador parecia enquadrar-se numa das posições que a diretoria do Águilas procura reforçar, mas optou-se por recusar a oportunidade.

O que foi embora James Rodríguez do América É que o vestiário do Águilas é muito coeso e não queria que nenhum fator externo afetasse a dinâmica de grupo e de jogo do atual tricampeão da Liga MX. Além disso, a idade do ex-jogador do Real Madrid, 33 anos, e as frequentes lesões que sofreu nas suas últimas equipas também influenciaram.

Cruz Azul foi outra equipe que teve a opção de contratar James Rodríguez. A Máquina Celeste vem reestruturando seu elenco, após a eliminação nas semifinais do Apertura de 2014. Na busca por reforços, apareceu a opção do meio-campista colombiano.

A Máquina Celestial descartou a opção de James Rodríguezpois seu projeto tem como foco a contratação de jovens jogadores com grande projeção. Por isso, no lugar do colombiano, o Cruz Azul tem se concentrado na contratação de jogadores com menos de 23 anos, como Jesús Orozco Chiquete e Luka Romero, quase fechados com o time da capital. Nas negociações está o polaco Mateusz Bogusz, de 23 anos.

Além dos projetos de cada equipe, os números de James Rodríguez com seus últimos clubes, baixos em comparação ao seu desempenho na seleção, também influenciaram os clubes da capital a não iniciarem negociações formais. Isso se soma ao alto custo salarial, o que o torna um dos jogadores mais bem pagos da Liga MX.

Por sua vez, o Leão conseguiu contratar James Rodríguez graças aos contactos que o clube teve com o seu representante, Jorge Mendes, o mesmo de Cristiano Ronaldo. Um fator importante, de ambos os lados, é que o time esmeralda tem passagem para participar do Mundial de Clubes que será disputado no ano que vem.

“O Mundial de Clubes teve muita influência, é uma competição que quero disputar e gosto de torneios curtos. Também é bom, espero chegar em boa forma ao Mundial de Clubes, primeiro vem o presente e o presente é o campeonato”, disse. James Rodríguezem sua apresentação como jogador do Leão.