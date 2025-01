Por que Mike Tyson seria o GOAT se ingressasse no UFC nos anos 90

UM recente postagem nas redes sociais gerou um acalorado debate entre os fãs de esportes de combate, alegando que o ex-campeão peso pesado do UFC Daniel Cormier derrotaria a lenda do boxe Mike Tyson em uma hipotética briga de rua. A postagem incluía uma suposta citação de Cormier, sugerindo ele prevaleceria sobre Tyson em tal cenário. Esta afirmação ousada rapidamente gerou discussões, com fãs e até figuras notáveis ​​como o fenômeno da luta livre Gordon Ryan pesando.

Lutador peso leve do UFC Chase Hooper também entrou na brigacompartilhando sua perspectiva sobre o confronto. Hooper republicou uma declaração do usuário @DovySimuMMA, que afirmou que Cormier iria derrotar “99,9% da população mundial numa briga de rua.”

Concordando com o sentimento, Hooper acrescentou seus pensamentos, afirmando: “As pessoas que pensam que Mike venceria DC em uma briga de rua são as mesmas que pensaram que ele superaria Jake Paul aos 58 anos. Agora a DC pode perder uma orelha, mas uma queda e acabou.” O comentário de Hooper destacou a vantagem significativa que as habilidades de luta livre e luta de Cormier proporcionariam em um cenário sem regras.

Embora reconhecendo a lendária habilidade de ataque de Tyson, Hooper enfatizou que a experiência de luta agarrada de Cormier provavelmente encerraria a luta hipotética rapidamente. Ele também deu um soco brincalhão nos apoiadores de Tyson, sugerindo que eles podem estar excessivamente nostálgicos com o domínio do boxeador em seu auge. No entanto, Hooper também admitiu que Tyson poderia ter sido uma força nas artes marciais mistas em diferentes circunstâncias.

Revisitando o debate sobre brigas de rua Cormier-Tyson

Refletindo sobre a carreira de Tyson, Hooper observou que considerações financeiras provavelmente impediram o ex-campeão peso-pesado de boxe de explorar o MMA durante seus primeiros dias. “Ele seria o GOAT indiscutível se entrasse no UFC nos anos 90 ou 2000“, escreveu Hooper, acrescentando:”Mas o dinheiro não estava lá na época para ser convincente o suficiente.” Na década de 1990, o UFC ainda ganhava força, enquanto Tyson era uma estrela global lotando arenas ao lado de figuras como Don King e Donald Trump.

Hooper argumentou ainda que a habilidade impressionante de Tyson teria sido incomparável no UFC durante seus anos de formação. No entanto, ele reconheceu que os lutadores de hoje são muito mais completos, destacando-se em áreas como luta livre e luta livre. “As divisões atuais têm lutadores muito mais completos, o que acho que lhe daria problemas nos outros 2/3 do esporte que não são de trocação”, explicou Hooper. Embora o poder de Tyson continue lendário, a evolução do MMA apresenta desafios além da pura habilidade de trocação.