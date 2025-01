Por que Pete Hegseth é perfeito para ser o chefe do Pentágono de Trump

CNN

Pete Hegseth dificilmente poderia ser mais adequado para ser secretário de Defesa de Donald Trump – embora certamente fosse considerado não qualificado por qualquer presidente convencional.

O ex-âncora da Fox News brigou com os democratas em uma das mais horríveis audiências de confirmação do gabinete em governos recentes, na terça-feira.

No processo, ele criou um modelo de como as escolhas mais provocativas do presidente eleito podem lidar com suas próprias audiências – incluindo Pam Bondi – sua escolha reserva para procuradora-geral, que assume o cargo na quarta-feira.

No final da terça-feira, Joni Ernst, a senadora republicana de Iowa que expressou reservas iniciais sobre Hegseth, anunciou que apoiaria a sua confirmação numa vitória de Trump.

No fundo, Hegseth estava vacilante.

Ele estava totalmente confuso sobre a geopolítica da Ásia Oriental, um dos hotspots marítimos mais perigosos do mundo, não tinha respostas sobre como Trump iria acabar com a guerra na Ucrânia e disse muito pouco sobre as ameaças do Médio Oriente à segurança dos EUA.

E Hegseth alimentou receios de que Trump tratasse o seu poder como ilimitado. Ele se recusou a dizer se ordenaria que as tropas atirassem nos manifestantes se o presidente eleito lhe ordenasse e não descartaria a possibilidade de forças invasoras tomarem o controle da Groenlândia e do Canal do Panamá, em linha com o expansionismo de Trump.

Mas Trump prefere o desempenho aos detalhes. Ele gosta de subordinados que o elogiem e defendam. E Hegseth espelhou o seu mentor ao atacar os programas de diversidade nas forças armadas, rejeitou as alegações sobre a sua vida pessoal e o consumo excessivo de álcool como “difamações” e não se desculpou por declarações inflamadas do passado.

Com estômago para a luta partidária, aparente consideração morna pelas Convenções de Genebra e desprezo pelas estruturas de poder de Washington, ele foi o avatar perfeito para o segundo mandato destruidor que Trump anseia. E Hegseth, um veterano da guerra do Iraque e do Afeganistão, fez-se passar por um “agente de mudança” com “poeira nas botas” que estava pronto para dar uma sacudida rigorosa no Pentágono. Nesta missão, ele junta-se aos populistas da classe trabalhadora do movimento MAGA que querem atacar um governo que eles acham que “acordou” e falhou com eles.

Os democratas atacaram Hegseth com força, destacando o seu passado controverso, argumentando que ele era totalmente inadequado e não tinha experiência para dirigir as forças armadas mais letais do mundo e o complexo industrial militar.

“Votei a favor de todos os seus antecessores, incluindo aqueles da primeira administração Trump”, disse Jack Reed, o principal democrata no Comitê de Serviços Armados do Senado, a Hegseth. “Infelizmente, falta-lhe caráter, compostura e competência para ocupar o cargo de Secretário de Defesa.”

Tal acusação de caráter de um senador tão mergulhado em assuntos militares como Reed poderia ter reprimido a maioria das nomeações.

Mas Trump tem motivos para estar alegre. Antes do Natal, Hegseth parecia em apuros enquanto o escândalo se espalhava. Mesmo assim, os republicanos o abraçaram universalmente na audiência. Ernst, que enfrentou um ataque da mídia conservadora por causa de seu ceticismo anterior em relação a Hegseth e ameaças de um desafio primário, disse à Rádio OMS em Des Moines na terça-feira: “Ele foi capaz de responder adequadamente a todas as minhas perguntas”. Ela acrescentou: “Apoiarei a escolha do presidente Trump para secretário de Defesa, Pete Hegseth”.

Sua decisão não elimina automaticamente um desafio primário, disse um conselheiro de Ernst a Jeff Zeleny, da CNN, mas torna muito mais difícil criticar e confrontar o senador.

O líder da maioria no Senado, John Thune, prometeu colocar a nomeação de Hegseth no plenário rapidamente se for divulgada pelo comitê, o que o apoio de Ernst torna quase certo.

A combatividade e fidelidade de Hegseth ao trumpismo energizaram os republicanos na sua defesa, sugerindo que essa poderia ser a melhor estratégia para outras escolhas controversas como Kash Patel para o FBI e Kristi Noem para o Departamento de Segurança Interna. A audiência do governador de Dakota do Sul foi adiada para sexta-feira devido a um atraso na verificação de antecedentes.

O momento mais extraordinário da audiência ocorreu quando o normalmente genial senador democrata da Virgínia, Tim Kaine, repreendeu Hegseth por causa do uso de álcool e de sua vida pessoal. O ex-âncora da Fox negou uma alegação de agressão sexual na qual não foi acusado. Ele já havia dito que o encontro foi consensual. Mas Kaine disse: “Você admitiu que fez sexo enquanto era casado com a segunda esposa, depois de ter tido um filho com a terceira”. Kaine perguntou se poderia confiar em Hegseth para cumprir seu juramento à Constituição se ele não pudesse ser fiel à sua esposa. Hegseth protestou que tinha sido “completamente exonerado” e “completamente inocentado” e disse que não era uma pessoa “perfeita”, mas que agora estava reformado.

O plano parecia ser usar alegações de má conduta sexual e consumo excessivo de álcool no local de trabalho, todas elas negadas por Hegseth, com o mesmo efeito que aquelas que acabaram com as esperanças do senador John Tower de se tornar secretário da Defesa do presidente George HW Bush.

Mas 2025 não é 1989, e os padrões de uma era anterior deram lugar a um Partido Republicano que há muito absolveu as transgressões pessoais, políticas e legais de Trump e – à parte Gaetz – parece interessado em estender a tolerância para com os seus nomeados.

Vários outros democratas revezaram-se para pressionar Hegseth sobre a sua oposição anterior às mulheres que serviam em combate. Hegseth insistiu que não estava sendo sexista, mas argumentou que os padrões foram reduzidos para atingir um limite de mulheres em unidades de combate. “Isso torna o combate mais difícil para todos”, disse ele.

Mas a senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, acusou Hegseth de ter uma “conversão de confirmação”, suavizando a sua posição sobre a questão nos dias desde que foi escolhido para o cargo no Pentágono. A senadora democrata de Nova York, Kirsten Gillibrand, acusou Hegseth de denegrir mulheres, mães, funcionários LGBTQ e democratas nas fileiras.

Estas são questões importantes. Mas este também era um território político no qual Hegseth parecia feliz em lutar. Ele estava mais do que pronto para dar um salto na guerra cultural que Trump o escolheu para travar contra os generais do establishment e os programas de diversidade do Pentágono.

Hegseth parecia mais desconfortável com detalhes políticos vitais, questões de segurança nacional e questões jurídicas, que são diretamente pertinentes ao cargo que ele espera ocupar. Os democratas – incluindo a senadora Tammy Duckworth por Illinois, a senadora Mazie Hirono pelo Havaí e a senadora Elissa Slotkin por Michigan – foram mais eficazes em destacar as vulnerabilidades da nomeação enquanto investigavam essas áreas.

Duckworth pediu a Hegseth que nomeasse pelo menos um aliado próximo dos EUA na Associação das Nações do Sudeste Asiático e quantos países estavam envolvidos. Hegseth começou a falar sobre a Coreia do Sul, o Japão e a Austrália – nenhum dos quais faz parte da organização de 10 membros que inclui dois aliados críticos do tratado dos EUA, incluindo a Tailândia e as Filipinas.

Hirono perguntou a Hegseth se ele iria “cumprir uma ordem do Presidente Trump para tomar a Groenlândia, um território de nosso aliado da OTAN, a Dinamarca, pela força, ou se você cumpriria uma ordem para assumir o controle do Canal do Panamá?” Ele respondeu sem sequência, dizendo que Trump obteve “77 milhões de votos para ser o comandante-chefe legal”.

Slotkin é senador há apenas cerca de uma semana. Mas o antigo representante dos EUA e analista da CIA, que fez três viagens ao Iraque, apresentou algumas das questões democratas mais eficazes. Ela perguntou se ele “apoiaria a brecha” e reagiria se Trump lhe desse uma ordem ilegal. “Rejeito a premissa de que o presidente Trump daria quaisquer ordens ilegais”, disse Hegseth.

Os republicanos defenderam Hegseth elogiando a sua experiência de combate e acusando os democratas de hipocrisia.

“Fala-se muito, fala-se em qualificações. … Mas há muitos senadores aqui que eu não teria no meu conselho, porque não há qualificações – exceto sua idade e você tem que morar no estado e ser cidadão dos Estados Unidos – para ser senador ”, disse o senador Markwayne Mullin, de Oklahoma.

O senador de Montana, Tim Sheehy, outro recém-chegado ao comitê após ser eleito no outono passado, perguntou a Hegseth sobre o diâmetro de um cartucho M4A1, quantos cartuchos cabem em um rifle M4 e quantas flexões ele poderia fazer. “Bem aí, você está representando qualificações que mostram que você entende o que o combatente enfrenta todos os dias no campo de batalha”, disse o Navy SEAL aposentado a Hegseth. “Você entende o que acontece na linha de frente, onde nossas tropas estarão.”

É ótimo que um potencial secretário de Defesa esteja próximo das tropas. E o estatuto de Hegseth como “nomeado fora da caixa” – nas palavras de um dos seus patrocinadores, o antigo senador do Minnesota, Norm Coleman – é fiel à bem-sucedida mística outsider de Trump. O vice-presidente eleito JD Vance escreveu no X que os EUA não ganhavam uma guerra há três décadas, tinham uma crise de recrutamento e que “Hegseth certamente NÃO é mais do mesmo, e isso é bom!”

Mas os chefes do Pentágono não são obrigados apenas a compreender as armas e a infantaria. Têm de ser diplomatas consumados e mergulhados em política, capazes de neutralizar impasses perigosos que podem levar a guerras. E eles precisam ser capazes de enfrentar os grisalhos chefes da defesa russos e chineses com anos de experiência. Também é importante que informem o presidente sobre se ele está obedecendo à lei.

Leon Panetta, um democrata que serviu como secretário da Defesa, chefe de gabinete da Casa Branca e diretor da CIA, disse a Dana Bash da CNN que era “por pouco” se Hegseth deveria obter a confirmação. “A principal questão que (os senadores) terão para chegar a um julgamento é se… ele é confiável para dizer a verdade, porque como secretário de Defesa, seu papel principal é dizer a verdade ao presidente, ao Congresso, ao povo americano.”

Há pouca introspecção entre muitos dos senadores republicanos que, devido à sua maioria na Câmara, decidirão o destino de Hegseth. Isto não é surpreendente, uma vez que o Partido Republicano parece cada vez mais interessado em evitar contrariar o seu novo presidente – que, em nove anos na política, redefiniu constantemente as noções convencionais sobre quem está qualificado para o cargo mais alto.