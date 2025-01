Prefeitura de Penedo realiza Corrida de Canoas durante Festa de Bom Jesus dos Navegantes

Pescadores de Penedo e municípios próximos, inclusive de Sergipe, reuniram-se na manhã deste domingo, 12, para participar da tradicional corrida de canoas que acontece horas antes da procissão fluvial em celebração ao Bom Jesus dos Navegantes.

Apesar das condições climáticas desfavoráveis, principalmente relacionadas ao vento, o encontro anual atraiu centenas de ribeirinhos até a Crôa dos Patos, no povoado Ponta Mofina.

Em clima de confraternização, eles ajudavam quem iria participar da corrida que teve oito mil reais distribuídos pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) entre os primeiros colocados no evento acompanhado pela Marinha.

Conforme manda o costume local, a corrida de canoas é dividida em quatro páreos, com as seguintes categorias: Barco Pescaria, Barco Fino, Barco de 9 metros e Barcos de 12 metros.

Com habilidade e persistência, os competidores completaram o percurso, com a organização da corrida desclassificando o terceiro colocado na categoria canoa com 12 metros por ter cruzado a linha de chegada com tripulação menor do que estava na embarcação no momento da largada.

Fotos Ricardo Alves