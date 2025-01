Presidente da Câmara Johnson enfrenta a maioria mais estreita na Câmara em quase 100 anos

Washington

O presidente da Câmara, Mike Johnson, enfrentará um grande desafio no novo Congresso – a maioria mais estreita na Câmara em quase 100 anos.

Isto é, se ele conseguir manter o martelo.

Os republicanos em breve controlarão a Câmara, o Senado e a Casa Branca. Mas margens estreitas podem pôr em perigo a agenda do presidente eleito, Donald Trump. E Johnson tem pouca margem para erros quando a Câmara votar na sexta-feira para eleger um presidente para o novo Congresso.

Os republicanos conquistaram 220 assentos na Câmara nas eleições de Novembro, enquanto os democratas conquistaram 215, a maioria mais estreitamente dividida na Câmara desde o início da Grande Depressão, há quase um século.

E a margem deverá diminuir ainda mais rapidamente.

Quando a Câmara se reunir, a divisão partidária deverá ser de 219 para 215, já que o ex-deputado republicano Matt Gaetz, da Flórida, disse que não retornará ao Congresso.

A partir daí, a maioria está a caminho de cair para 217 a 215, com a expectativa de que dois legisladores republicanos se juntem à administração Trump.

Nessa altura, os republicanos da Câmara não seriam capazes de permitir uma única deserção para aprovar legislação segundo as linhas partidárias até que as vagas fossem preenchidas.

Com os republicanos no controlo de Washington, haverá intensa pressão sobre os líderes republicanos para aprovarem rapidamente a agenda de Trump.

Mas a margem extraordinariamente estreita dá a qualquer legislador comum a capacidade de exercer uma influência descomunal, fazendo exigências ao orador.

Johnson já teve que lidar com isso – frequentemente sob a forma de pressão do seu flanco direito, uma dinâmica que agora se intensifica.

A aprovação de um projeto de lei na Câmara exige a maioria de todos os membros presentes e votantes. O número mágico é 218 se todos os membros comparecerem para votar e todas as 435 cadeiras forem preenchidas, mas isso pode mudar se houver vagas ou ausências. Um empate na votação na Câmara é um fracasso.

Se os republicanos não estiverem em sintonia, os líderes republicanos na Câmara precisarão que os democratas aprovem a legislação.

A última vez que uma minoria na Câmara obteve 215 ou mais assentos foi depois das eleições de 1930, quando os republicanos conquistaram 218 assentos, os democratas conquistaram 216 e o ​​Partido Trabalhista Agricultor ganhou um.

O 72.º Congresso – que teve lugar nos primeiros anos da era da Grande Depressão – começou oficialmente em Março de 1931, mas só se reuniu efectivamente para conduzir os assuntos legislativos meses mais tarde, em Dezembro de 1931.

No início oficial desse mandato, em Março, a margem da Câmara tinha diminuído ainda mais – para 217 assentos para os republicanos, 216 para os democratas, com um assento para o Partido Trabalhista Agricultor e uma vaga como resultado da morte de um republicano.

No entanto, numa reviravolta invulgar, a ruptura partidária mudou significativamente na altura em que o Congresso se reuniu, quando uma série de mortes adicionais e as eleições especiais que se seguiram transferiram o controlo da Câmara para os Democratas, embora a margem permanecesse estreita.

De acordo com os registros históricos da Câmara, o 65º Congresso teve a divisão partidária mais próxima da história americana, mas, nesse caso, a divisão partidária era tão estreita que nenhum dos partidos garantiu uma maioria absoluta na Câmara com base nos resultados eleitorais, o que deixou os republicanos com 215 assentos. e os Democratas com 214. Como resultado, um punhado de legisladores de terceiros desempenhou um papel decisivo quando a Câmara se reuniu para eleger um presidente.

Além da renúncia de Gaetz, há dois legisladores republicanos que foram escolhidos para servir na administração Trump.

O deputado republicano Mike Waltz, da Flórida, retornará como membro da Câmara no início do novo Congresso, mas Trump o escolheu para ser seu conselheiro de segurança nacional, uma posição que não requer confirmação do Senado. Para desempenhar essa função, Waltz renunciará à Câmara em 20 de janeiro, dia da posse de Trump, segundo uma fonte familiarizada com os planos.

O presidente eleito também nomeou a deputada republicana Elise Stefanik, de Nova York, como sua escolha para embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, uma função que está sujeita à confirmação do Senado. Ainda não está claro quando ocorrerá a votação de confirmação, mas os republicanos do Senado se comprometeram a realizar a votação das indicações o mais rápido possível.

Os assentos vagos na Câmara não permanecem vagos para sempre. Eleições especiais já foram marcadas para preencher os assentos no Congresso da Flórida ocupados por Gaetz e Waltz, mas isso não acontecerá imediatamente e espera-se que os assentos permaneçam vagos por vários meses.

A deputada republicana Victoria Spartz, de Indiana, é mais um curinga para a estreita maioria na Câmara. A congressista disse em dezembro que permanecerá republicana registrada, mas não fará parte de comitês nem participará de caucus “até ver que a liderança republicana no Congresso está governando”.

Eleição do presidente e desafios futuros



Johnson enfrentará um teste inicial de liderança quando a Câmara votar para eleger um presidente no início do novo Congresso.

Para ser eleito presidente da Câmara, o candidato precisa obter a maioria dos membros que votam em uma pessoa específica no plenário da Câmara.

A eleição terá lugar no primeiro dia em que o novo Congresso se reunir, quando se espera que a maioria fique entre 219 e 215. Isso significaria que Johnson só poderia perder um único voto republicano para manter a presidência se todos os legisladores votassem e todos os democratas votam contra ele, como esperado.

Até agora, pelo menos um republicano já se manifestou contra a tentativa de Johnson de manter o martelo.

O deputado republicano Thomas Massie, de Kentucky, disse a Manu Raju da CNN em dezembro que não planeja votar em Johnson na votação para presidente da Câmara.

“Ele não tem meu voto”, disse Massie.

Trump apoiou Johnson para a presidência na segunda-feira e disse aos repórteres na terça-feira que ligaria para os membros da Câmara “se necessário”, o que poderia ajudar o republicano da Louisiana a consolidar o apoio. “Teremos uma votação bem-sucedida”, disse o presidente eleito.

Mas Massie disse à CNN que o endosso de Trump não muda a sua posição. Vários outros republicanos também indicaram que continuam indecisos sobre como irão votar.