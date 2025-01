Previsões do UFC 311 – Luta de MMA

Islam Makhachev tem um adversário surpresa. De novo.

Pela segunda vez em três lutas, o campeão dos leves do UFC se encontra em uma situação embaraçosa ao ver uma revanche de alto nível fracassar e surgir um novo desafio que lhe apresenta pouco a ganhar e tudo a perder.

Quando aconteceu no UFC 294, Makhachev deveria enfrentar Charles Oliveira pela segunda vez, mas Oliveira sofreu um corte na semana da luta que o tirou da disputa. O então rei peso-pena Alexander Volkanovski avançou sem aviso prévio para sua própria tentativa de vingança contra Makhachev, mas foi rejeitado enfaticamente por um chute na cabeça de Makhachev. Então, de forma indireta, isso deu certo para o campeão dos leves, pois produziu um dos melhores destaques de sua carreira.

No UFC 311, Makhachev deveria ser a atração principal contra Arman Tsarukyan, um desafiante perigoso que Makhachev derrotou quando Tsarukyan fez sua estreia no UFC, há mais de cinco anos. Em vez disso, uma lesão nas costas forçou Tsarukyan a sair da luta, resultando na promoção de Renato Moicano de uma luta com Beneil Dariush para ocupar seu lugar. Poderá Makhachev novamente fazer a magia acontecer em circunstâncias inesperadas?

Ou será que “Money Moicano” está prestes a se tornar “Millions Moicano”?

Na co-luta principal, o campeão peso galo Merab Dvalishvili enfrenta uma tarefa difícil no invicto Umar Nurmagomedov. Dvalishvili conquistou o título e atualmente tem uma seqüência de 11 vitórias consecutivas, mas Nurmagomedov é fortemente favorito para encerrar o reinado de Dvalishvili antes que ele comece adequadamente.

Ainda no card principal, Jiri Prochazka e Jamahal Hill se enfrentam em uma luta que pode render ao vencedor a disputa pelo título dos meio-pesados, os pesos pesados ​​Jailton Almeida e Serghei Spivac buscam uma finalização rápida, e Kevin Holland enfrenta o ex-campeão de duas divisões do ONE, Reinier. de Ridder.

O que: UFC 311

Onde: Intuit Dome em Inglewood, Califórnia.

Quando: Sábado, 18 de janeiro. O card preliminar de quatro lutas começa às 18h ET na ESPN+, Disney+ e FX, seguido por um card preliminar de quatro lutas que vai ao ar nessas mesmas plataformas e ESPNews às 20h ET. O card principal de cinco lutas começa às 22h ET exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam a posição no Rankings Globais de Luta de MMA e Classificações libra por libra)

Islam Makhachev (1, P4P-1) vs. Renato Moicano (12)

Se você está dando uma chance a Renato Moicano aqui, isso requer alguma memória seletiva. Porque a última vez que o Moicano lutou em cima da hora contra um peso leve do calibre do campeonato foi o Rafael dos Anjos, e ele ficou completamente destruído.

É verdade que esta não é a mesma situação. Quando isso aconteceu com Moicano no UFC 272, ele aceitou a luta como substituto com quatro dias de antecedência e não teve preparação nenhuma. Desta vez, Moicano já estava escalado para lutar em outro lugar do card principal, então mesmo não tendo se preparado especificamente para Islam Makhachev, ele pelo menos está em sua melhor forma.

Não posso escapar da comparação, especialmente porque Makhachev provavelmente também vai para o wrestling cedo e muitas vezes para sufocar Moicano. Makhachev é simplesmente uma fera em todos os aspectos, e não apenas ofensivamente. Ele raramente é atingido de forma limpa (e é por isso que o sucesso que Dustin Poirier teve contra ele foi tão convincente) e quando se trata de luta agarrada, esqueça, não há como fazê-lo bater quando há dinheiro (desculpe o trocadilho) em jogo. . Mesmo que Moicano tivesse um ano para se preparar para Makhachev, não gostaria que suas chances de resolver esse quebra-cabeça.

Makhachev controla a ação desde o início, minando imediatamente a confiança de Moicano. Então ele vence a luta da maneira que quiser, antes que os rounds do campeonato sejam necessários.

Escolha: Makhachev

Merab Dvalishvili (1, P4P-9) vs. Umar Nurmagomedov (2)

Umar Nurmagomedov tem vantagem em quase todos os departamentos sobre Merab Dvalishvili. Eu prefiro um pouco o wrestling do Nurmagomedov e bastante a trocação, a trocação principalmente pelo tamanho que ele tem do campeão. Gosto que ele derrote Dvalishvili no chão e também espero que ele lhe dê dor de cabeça no clinche.

Vitória fácil, certo? Nada é fácil para qualquer adversário quando ele tem que lidar com o cardio e a resistência de Dvalishvili. Uma coisa é marcar um monte de caixas a favor de Nurmagomedov quando você olha isso no papel; outra é eles realmente, você sabe, lutar. Ser durão pra caralho e uma “máquina” ininterrupta assim que o sinal toca, essa não é uma estratégia ruim para tomar decisões, se você ainda não ouviu.

Simplesmente não há como prever como Nurmagomedov se sairá contra Dvalishvili se a situação chegar a águas profundas. Dvalishvili é quase impossível de finalizar (sua derrota por finalização para Ricky Simon continua sendo um dos finais mais bizarros que já vi) e seu ritmo não pode ser igualado. Mesmo que Nurmagomedov tenha passado no teste de cinco rounds contra Cory Sandhagen com louvor, esse não é um confronto comparável. Dvalishvili estará em Nurmagomedov desde o segundo lugar e cabe ao adversário acompanhá-lo.

Há anos que venho elogiando Nurmagomedov como o peso galo a ser batido e agora não é hora de sair do movimento. Uma vitória por decisão de Dvalishvili não surpreenderá ninguém, especialmente quando você considera o material adicional do quadro de avisos que ele certamente terá ao entrar neste jogo como um azarão considerável. Ele provou que os que duvidavam estavam errados repetidas vezes, mas desta vez ele está enfrentando uma força superior.

Nurmagomedov por decisão. E novo.

Escolha: Nurmagomedov

Jiri Prochazka (3) vs. Colina Jamahal (6)

Jamahal Hill não poderia ter pedido um adversário melhor para manter vivas suas esperanças de campeonato. Ele também não poderia ter pedido um pior, provavelmente.

Jiri Prochazka é tão perigoso quanto qualquer lutador do elenco do UFC, com poder de nocaute em todos os membros e um estilo de fluidez impossível de treinar. Sua natureza imprevisível já trabalhou contra ele no passado, já que ele pode se aventurar no perigo com as mãos baixas e o queixo apenas pedindo para dar um tiro poderoso. A calamidade logo se segue, seja para ele ou para seu oponente. É por isso que amamos o grande checo.

Ele está em uma luta difícil contra Hill, um atacante educado com poder de nocaute legítimo. Se Prochazka jogar muitas partidas em pé, Hill irá entendê-lo e colocá-lo de lado. Os primeiros minutos da Rodada 1 deverão constituir um estudo fascinante, enquanto esperamos para ver quem assume o primeiro risco e, mais importante, quem pode fazê-lo de forma eficaz.

Cabe a Prochazka atrapalhar qualquer plano de jogo com o qual Hill esteja entrando, porque se Hill controlar o alcance antecipadamente, ele poderá ter um desempenho de vitrine. Interrupção é o nome do jogo de Prochazka, então espere que ele derrote Hill com o soco, levando a um segundo round mais caótico que se inclina levemente a favor de Prochazka até que ele consiga acertar um golpe que encerre a luta.

Escolha: Prochazka

Jailton Almeida (8) vs. Serghei Spivac (9)

Jailton Almeida, este é o seu ano.

OK, não posso dizer com confiança que Almeida está a caminho da disputa pelo título em 2025 – embora eu acredite há muito tempo que só o seu grappling é suficiente para levá-lo até lá – mas estou escolhendo-o para levar sua campanha a um ótimo comece com uma vitória desigual sobre Serghei Spivac.

Agradecemos a Spivac por trabalhar duro – e vamos ser honestos, já que ele só fará 30 anos na próxima semana, superando – seu caminho para um ranking entre os 10 primeiros enquanto lutava para sair do portão do UFC no início. Desde então, ele mostrou um toque final hábil, que simplesmente não se materializou contra a elite da divisão. Foi nesse nível que coloquei Almeida e dadas as questionáveis ​​habilidades defensivas de Spivac, não espero ver qualquer razão para mudar essa avaliação no sábado à noite.

Almeida derruba cedo, coloca aquele jiu-jitsu mágico para funcionar e se torna o primeiro lutador a finalizar Spivac.

Escolha: Almeida

Kevin Holanda vs. Reinier de Ridder

Não entendi esse confronto quando foi feito, não entendo agora. Bem, exceto pelo fato de que é Kevin Holland e quando você envia um contrato para ele, ele assina, sem fazer perguntas. Uma mentalidade admirável, mas não que conduza a manter um histórico respeitável.

Você não pode culpar Holland por aproveitar ao máximo seu auge atlético e descontar o máximo de cheques possível, algo que ele fez com desenvoltura ao longo de sua carreira no UFC. Os altos foram bem altos, mas houve baixos esquecíveis e ele está em uma forte crise agora. Ele perdeu três das últimas quatro e mesmo que você queira incluir suas atuações competitivas contra Michael Page e Jack Della Maddalena, elas aconteceram no meio-médio, onde ele deveria estar lutando, mas não está.

Para tornar as coisas ainda mais confusas, Holland não está apenas lutando no peso médio, mas também enfrentando outro peso médio com um forte jogo de luta apenas três meses depois de ser atacado por Roman Dolidze. Uma coisa é ser jogador, outra coisa é ser bobo nas lutas. Isso é bobagem.

Reinier de Ridder é maior, sabe lidar com quedas e adora buscar finalizações. Essa é uma receita para o desastre para a Holanda, se houver. Então, novamente, toda vez que de Ridder se apresenta com sua trocação instável, isso pode significar um desastre para ele, porque uma explosão de ataque contínuo da Holanda pode terminar com de Ridder comendo tela.

Ainda estou confiante de que de Ridder força a questão e leva isso ao chão onde não terá muitos problemas para finalizar.

Escolha: O Cavaleiro

Preliminares

Payton Talbott def. Raoni Barcelos

Bogdan Guskov (T15) derrotou. Billy Elekana

Grant Dawson derrotou. Diego Ferreira

Azamat Bekoev derrotou. Zachary Reese

Karol Rosa (10) venceu. Ailin Perez (15)

Rinya Nakamura derrotou. Muin Gafurov

Ricky Turcios derrotou. Bernardo Sopai

Tagir Ulanbekov derrotou. Clayton Carpinteiro