PRF apreende mais de 68 m³ de madeira nativa irregular em Maribondo

Durante fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal de Alagoas (PRF/AL), no dia 8 de janeiro de 2025, no km 201 da BR-316, no município de Maribondo/AL, foram registradas duas ocorrências de transporte irregular de madeira nativa em estacas.

No primeiro caso, por volta das 11h, foi abordado um caminhão FORD/CARGO que transportava 38,04 m³ de madeira nativa. Durante a verificação, constatou-se que a Guia Florestal apresentada estava com o prazo de validade vencido, tornando o transporte irregular. Além disso, a descrição da rota no documento era genérica, omitindo rodovias nos estados do Ceará, Pernambuco e Alagoas, o que poderia facilitar o desvio de pontos de fiscalização ou entrega em locais não autorizados. A irregularidade resultou na apreensão do caminhão e da carga, tendo o fiscal do IBAMA lavrado o termo de apreensão.

No segundo caso, cerca de 30 minutos depois, outro caminhão foi abordado transportando 29,98 m³ de madeira nativa. Assim como na primeira ocorrência, a Guia Florestal estava vencida e apresentava descrição genérica e incompleta da rota, também omitindo trechos nos estados mencionados. O caminhão e a carga foram igualmente apreendidos e entregues ao IBAMA.

Foram lavrados os termos circunstanciados das ocorrências (TCOs) pela PRF, e ambos os casos foram enquadrados na infração de “transportar, adquirir ou vender madeira, lenha ou carvão sem licença válida”, conforme a legislação ambiental vigente.