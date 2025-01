“Que a nova gestão consiga trabalhar com êxito em defesa da promoção da justiça”, afirmou Lean Araújo durante posse do novo presidente do TJAL

O procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, participou, na tarde desta quarta-feira (15), da posse administrativa da nova cúpula diretiva do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) para o biênio 2025-2026. Os desembargadores Fábio Bittencourt, Carlos Cavalcanti e Celyrio Adamastor assumiram a presidência, a vice-presidência e a Corregedoria-Geral da Justiça.

Lean Araújo esteve presente à cerimônia, que ocorreu na sede do TJAL, ao lado de outras autoridades. “Desejo à nova gestão sucesso à frente dessa missão que ora se inicia, e que consiga trabalhar com êxito em defesa da promoção da justiça para alagoanos e alagoanas”, afirmou o chefe do Ministério Público do Estado de Alagoas.

Ao assumir o cargo, Fábio Bittencourt assumiu o compromisso de aprimorar a os serviços prestados pelo Judiciário: “Meu propósito é trabalhar ao lado de cada um de vocês (desembargadores), buscando fortalecer a unidade de nossa instituição e robustecer nossos esforços para oferecer uma Justiça cada vez mais célere, acessível e eficaz ao povo alagoano”, destacou o presidente.

Os mais novos integrantes da cúpula diretiva do Tribunal de Justiça foram eleitos ano passado. Fábio Bittencourt substituirá, a partir de agora, o ex-presidente Fernando Tourinho. Já Carlos Cavalcanti e Celyrio Adamastor assumiram os cargos que antes eram ocupados pelos desembargadores Orlando Rocha (vice-presidente) e Domingos Neto (corregedor-geral), que gerenciaram o TJAL nos últimos dois anos.

Fotos: Dicom/TJAL