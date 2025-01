Quinn Ewers aposta nos profissionais, deixando um grande legado no Texas: declara-se para NFL Draft

Quinn Ewerso quarterback estrela do Texas Longhorns, anunciou oficialmente sua decisão de renunciar ao restante da elegibilidade para a faculdade e declarar para o Draft da NFL. O anúncio veio na quarta-feira, com seu agente, Ron Slavin, confirmando a notícia a Pete Thamel, da ESPN. Ewers também compartilhou um vídeo emocionante nas redes sociais, expressando sua gratidão por seu tempo no Texas e entusiasmo pelo próximo capítulo de sua carreira no futebol. “Esta tem sido uma jornada incrível e estou pronto para dar o próximo passo”, Ewers compartilhou sua mensagem sincera.

Ewers deixa um legado impressionante no Texas. Como quarterback do terceiro ano ele foi titular em 35 jogos em três temporadas levando os Longhorns a 27 vitórias. Ele fez história ao guiar o Texas em suas duas primeiras aparições no College Football Playoff (CFP) e alcançou um notável recorde de 21-4 como titular nas últimas duas temporadas.

Esta corrida marca o melhor trecho de duas temporadas para um quarterback do Texas desde o recorde de 25-2 de Colt McCoy em 2008-09. Ewers também registrou uma sequência de 26 jogos consecutivos com touchdown de passe, que é a mais longa sequência ativa na FBS. e o segundo mais longo na história do Texas, logo atrás da seqüência de 29 jogos consecutivos de McCoy.

O produto Southlake Carroll enfrentou especulações significativas sobre seu futuro nas últimas semanas. Relatórios sugeriram que Ewers tinha lucros lucrativos Ofertas de nome, imagem e semelhança (NIL) para transferênciacom rumores de que um vale US$ 6 milhões.

O que vem a seguir para Ewers depois de se declarar para o draft da NFL?

Embora as opiniões estivessem divididas sobre se ele deveria ser transferido ou profissional, muitos especialistas em recrutamento o encorajaram a considerar a transferência. No entanto, Ewers deixou claras suas intenções antes da semifinal do CFP contra o estado de Ohio quando afirmou: “Meu plano é me tornar profissional.” Fiel à sua palavra, Ewers se declarou para o Draft da NFL no último dia de elegibilidade.

A carreira universitária de Ewers foi repleta de elogios e reconhecimento. Ele foi semifinalista de prêmios de prestígio, como Jogador do Ano Walter Camp, Prêmio Maxwell e Prêmio Davey O’Brien em 2024. Depois de se transferir do estado de Ohio para o Texas, em janeiro de 2022, ele rapidamente se tornou a pedra angular do ataque dos Longhornssolidificando seu status como um dos zagueiros mais talentosos do programa.

De acordo com projeções do USA TODAY e CBS Sports, Ewers é deverá ser selecionado na segunda rodada do Draft da NFLque começa quinta-feira, 24 de abril.